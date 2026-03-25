Transición Ecológica celebra desde hoy en Málaga la XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medio Ambiente

El encuentro de representantes iberoamericanos que tiene lugar en Málaga incluye una visita privada a la Finca de la Almoraima, ubicada en el Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz y gestionada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Esta actividad consolida el cierre de la segunda jornada de la XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima, que marca un momento clave para definir la hoja de ruta regional en materia ambiental y climática hasta el año 2030.

Tal como reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el evento, que se desarrolla en el Museo de Málaga los días 25 y 26 de marzo, cuenta con la participación de delegaciones de los países iberoamericanos y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Según informó Transición Ecológica, la conferencia se estructura en cuatro ejes temáticos esenciales. El primero se centra en la implementación de sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgos asociados al cambio climático, fenómeno que presenta crecientes desafíos para la región. El segundo eje aborda la gestión sostenible del agua, un aspecto crucial ante la presión sobre los recursos hídricos que afecta de forma transversal a todas las naciones participantes.

La biodiversidad y la gestión forestal constituyen el tercer área principal del encuentro, en la que los ministros intercambian experiencias sobre conservación de ecosistemas y manejo responsable de los bosques, elementos clave para la adaptación y mitigación del cambio climático. La protección marina y el combate a la contaminación por plásticos configuran el cuarto eje de trabajo, dada la importancia que reviste para los países con litoral marítimo la preservación de las áreas oceánicas y la reducción de residuos plásticos, tanto por su impacto ambiental como por el efecto en la economía local.

Durante la conferencia, los asistentes adoptarán la Agenda Medioambiental Iberoamericana, que servirá como marco programático de referencia para la cooperación ambiental regional hasta 2030, según detalló MITECO. Esta agenda se presenta como un instrumento para fortalecer la gobernanza medioambiental, promover el intercambio de buenas prácticas entre los estados miembros y fomentar sinergias con los acuerdos y agendas globales impulsadas desde organismos multilaterales.

El evento también será el escenario para la aprobación formal de una declaración ministerial conjunta, que, de acuerdo con Transición Ecológica, recogerá los compromisos políticos y líneas de acción consensuados durante las sesiones de trabajo. Las decisiones adoptadas en Málaga contribuirán a preparar el posicionamiento regional en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno prevista para el año 2026 en Madrid, bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la Proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Según publicó el Ministerio de Transición Ecológica, esta decimotercera edición de la conferencia coincide con el 35º aniversario de la creación de la Conferencia Iberoamericana, un foro que desde su origen ha facilitado la colaboración entre países de habla hispana y portuguesa en asuntos de interés común. El medio oficial señaló que la cita de Málaga se inscribe en una serie de preparativos para reforzar la respuesta regional frente a los desafíos globales relacionados con el medio ambiente y el clima.

La estructura del evento, basada en sesiones temáticas, permite a las delegaciones presentar proyectos, compartir resultados recientes y examinar estrategias innovadoras en los ámbitos de alerta temprana, gestión del recurso hídrico, mantenimiento de la biodiversidad y protección de zonas marinas. El intercambio durante estas jornadas busca no solo mejorar la resiliencia de los sistemas naturales y humanos ante el cambio climático, sino también avanzar en la conservación y el aprovechamiento sostenible del entorno natural iberoamericano.

La visita programada a la Finca de la Almoraima representa una oportunidad para conocer una experiencia concreta de conservación y gestión forestal, aspecto que adquiere una relevancia especial en el contexto de la conferencia. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Estado español, gestiona este espacio como un ejemplo de administración pública aplicada a la defensa de la biodiversidad, según destacó Transición Ecológica.

En conjunto, la XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima apunta a sentar las bases de una cooperación reforzada, que se concreta en instrumentos programáticos y declaraciones conjuntas. El evento en Málaga reafirma el compromiso de los países miembros con el despliegue de políticas ambientales coordinadas y con la consolidación del liderazgo regional en materia de desarrollo sostenible y adaptación a los retos climáticos actuales.