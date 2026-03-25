Alejandra Rubio, su plan con amigos, risas y una corona para celebrar su cumpleaños tras su adiós a la tele

A pesar de los recientes acontecimientos que la llevaron a retirarse temporalmente de la televisión, Alejandra Rubio optó por celebrar su 26 cumpleaños rodeada de amigos en Madrid, donde compartió momentos íntimos y mostró signos de renovación personal a través de sus redes sociales. Según detalló el medio, la hija de Terelu Campos afrontó su aniversario marcada por la polémica, pues coincidió con los días en que anunció su segundo embarazo y la decisión de alejarse de la pantalla chica. Estas circunstancias se produjeron tras críticas relacionadas con el modo en que comunicó su embarazo, así como con su exposición pública.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Alejandra Rubio había generado debates al anunciar en el programa ‘¡De Viernes!’ que esperaba un segundo hijo, pocas semanas después de haber manifestado que no deseaba seguir el ejemplo de otros miembros de su familia en cuanto a la exposición mediática de su vida personal. La presión mediática y los cuestionamientos motivaron a Rubio a comunicar en directo, durante su intervención en ‘Vamos a ver’, que abandonaba temporalmente su carrera televisiva. En sus propias palabras reproducidas por el medio, reconoció: “No me compensa, no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo y lidiando con esta situación en mi estado. Hay veces que hay que parar”. A esto añadió una reflexión sobre sus propias decisiones laborales desde los 18 años y cómo estas han influido en su presente y expectativas futuras, especialmente al afrontar su segundo embarazo.

Pese a este escenario de críticas y toma de distancia de los medios, la celebración del cumpleaños incluyó dos momentos centrales. En primer lugar, Alejandra Rubio compartió un almuerzo en un restaurante cercano a su residencia en Aravaca junto a su pareja, Carlo Costanzia, quien se ha mantenido como su principal apoyo tras las tormentas mediáticas y el anuncio de su retiro. A la salida del local, la pareja optó por evitar a la prensa empleando una puerta trasera, lo que permitió a Rubio resguardar la intimidad de la jornada. Posteriormente regresó a su domicilio para pasar la tarde con su hijo, Carlo Jr., de un año y tres meses. Durante ese tiempo, reporteros gráficos se mantuvieron atentos en la zona, aunque no se obtuvo evidencia de la presencia de otros familiares cercanos como Terelu Campos o Alejandro Rubio.

La celebración continuó al anochecer, cuando Alejandra acudió al restaurante ‘El huerto de Floren Domezain’, conocido por atraer a figuras del entorno social madrileño. Allí, la joven organizó una cena entre amigos, según compartió ella misma a través de sus redes sociales. En las publicaciones, se la observó portando una corona con el mensaje en inglés "Happy birthday" y posando junto a una tarta con forma de corazón decorada con merengue. Según publicó el medio, entre los asistentes se encontraba el influencer Aless Gibaja, una presencia habitual en celebraciones del círculo joven de Madrid. Alejandra Rubio lució para la ocasión un minivestido negro con encaje y transparencias que dejó visible el inicio de su embarazo.

El medio indicó que, si bien la celebración nocturna tuvo un tinte privado y distendido, no quedó constancia fotográfica de la presencia de Carlo Costanzia en la cena grupal. Las imágenes compartidas por la propia Rubio transmitieron una atmósfera de alegría y distensión, contrastando con la tensión que marcó el inicio de su día. A través de esos gestos, la nieta de María Teresa Campos comunicó su intención de dejar atrás los episodios difíciles recientes.

Según consignó el medio de referencia, la tendencia de Alejandra a compartir aspectos privados de su vida a través de redes sociales se mantiene, pese al distanciamiento declarado de la televisión. La cobertura indica que este aniversario queda enmarcado en una serie de decisiones personales de la joven, incluyendo el apartarse de la televisión argumentando desgaste emocional y discrepancias con el rumbo tomado desde sus inicios en el ámbito público.

Las declaraciones realizadas por Rubio ante la audiencia, en las que afirmaba: “Tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida y no es por las decisiones impulsivas que he tomado desde los 18 años. Con la edad que tengo, soy madre, voy a tener mi segundo hijo y me he planteado que esto igual no es lo que yo quería para mí y para mi futuro”, resuenan como parte de un cambio de ciclo en su vida profesional y personal.

El desarrollo de esta jornada ocurre en un contexto familiar marcado por la notoriedad pública y la tradición mediática, circunstancias que han acompañado a varias generaciones de la familia Campos. Tanto las palabras como los gestos de Alejandra Rubio en su última aparición pública reflejaron el peso de esas expectativas y la presión inherente al entorno mediático en el que ha vivido desde la adolescencia.

El medio especificó que no se cuenta con confirmación gráfica de encuentros familiares durante la jornada del cumpleaños, fortaleciendo la percepción de una celebración orientada a amistades y círculos cercanos ajenos al núcleo familiar inmediato. Esto sugiere una redefinición de prioridades, al menos en este momento de su vida.

Durante el día, la exposición pública de Alejandra Rubio encontró su cauce principalmente en los canales personales, particularmente en sus cuentas en redes sociales, donde publicó las imágenes de la celebración. Su comunicación digital sirvió para proyectar una imagen de tranquilidad y bienestar, con gestos que buscan desvincularse del bullicio de la prensa y del ciclo mediático reciente. En ese sentido, la cobertura de la jornada la muestra enfocada en una etapa de transición tanto a nivel profesional como personal, motivada por una revaloración del entorno en que desea criar a sus hijos y gestionar su presencia pública y mediática.