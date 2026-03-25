El precio del petróleo baja hasta los 96 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a subidas en la apertura

La reducción en las tensiones sobre posibles ataques a infraestructuras clave en Irán ha influido directamente en la evolución de los precios del petróleo y el comportamiento de los mercados internacionales. Según publicó el medio, el precio del barril de Brent, crudo de referencia europeo, descendía casi un 4% hacia las 8:10 de la mañana, ubicándose ligeramente por encima de los 96 dólares tras períodos de volatilidad recientes. Este descenso ocurre tras conocerse informaciones, reseñadas por ‘The New York Times’ y ‘The Wall Street Journal’, sobre un envío por parte de la administración estadounidense de una propuesta de alto el fuego a Teherán, lo que ha contribuido a un clima de mayor optimismo en los mercados financieros globales a la espera de una posible distensión en la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Los precios del crudo han experimentado movimientos significativos tras la escalada de conflicto y las amenazas a la seguridad del estrecho de Ormuz, zona por la que circula aproximadamente una quinta parte del comercio marítimo global de petróleo. Antes del ataque atribuido a Estados Unidos e Israel contra Irán, el barril de Brent se negociaba a 72 dólares, lo que indica un repunte sustancial en las últimas jornadas antes del retroceso actual. El crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve como referencia estadounidense, experimentó igualmente una baja del 3,4%, situando su cotización en 89 dólares por barril. La moderación en los precios parece estar en línea con las informaciones difundidas que apuntan a una intención de alto el fuego.

Según informaron los mismos medios, la reacción de las autoridades iraníes ante las noticias de un posible acuerdo ha sido inmediata y firme. Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, parte destacado del Ejército iraní, remitió un mensaje al Gobierno norteamericano afirmando que “no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores”, a la vez que negó cualquier posible pacto. “No llaméis ‘acuerdo’ a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo”, declaró el representante militar, según recogió la agencia de noticias iraní Fars. Esta postura reafirma la negativa iraní a negociar bajo presión y plantea que, mientras continúe la hostilidad, el mercado energético se mantendrá inestable.

Al mismo tiempo, el portavoz añadió que “nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora ni nunca”. Desde el Gobierno iraní se advirtió además que “nada volverá a ser como antes”, a no ser que Washington renuncie por completo a cualquier acción contra la nación iraní.

En paralelo a las declaraciones, Washington anunció la suspensión durante cinco días de eventuales ataques militares contra plantas eléctricas en Irán. Esta medida sigue a un ultimátum de 48 horas lanzado por el presidente Donald Trump, a fin de que Teherán reabra el estrecho de Ormuz. El enclave es estratégico tanto para el tráfico de crudo como para el transporte de gas natural licuado y fertilizantes.

En lo relativo a la seguridad de la navegación marítima, la delegación iraní ante la ONU en Nueva York enfatizó que todos los buques sin intenciones hostiles tendrán acceso seguro al estrecho de Ormuz, siempre que no apoyen actos contra Irán ni incumplan regulaciones de seguridad. El mensaje, difundido en redes sociales, recalca la disposición a permitir el paso coordinado con autoridades iraníes, con tal de fomentar la estabilidad en el tránsito marítimo internacional.

En cuanto al entorno bursátil, mientras los principales índices estadounidenses, Dow Jones y Nasdaq, finalizaron la jornada del martes con retrocesos del 0,18% y 0,84% respectivamente, los futuros anticipan avances en la sesión siguiente. El contexto de menor riesgo bélico y las noticias sobre un posible alto el fuego impulsaron el ánimo inversor. Así lo detalló el medio, que también informó que los mercados asiáticos cerraron con notables incrementos: el Kospi coreano subió un 1,6%, el índice Hang Seng de Hong Kong aumentó un 0,5% y la Bolsa de Shanghai registró un alza del 1,2%. El índice Nikkei japonés concluyó el día con una ganancia del 2,8%.

Para Europa, las proyecciones al inicio de la jornada señalaban subidas cercanas al 0,8%. En el caso particular del mercado español, el Ibex 35 se sitúa en los 16.910 puntos tras un cierre previo con un leve ascenso del 0,1%. Este contexto indica que el ambiente optimista por la posible contención del conflicto militar propicia un mejor ánimo en las principales plazas financieras del continente.

La importancia del estrecho de Ormuz para el comercio energético mundial ha resurgido en el debate tras los anuncios y la retórica de las autoridades involucradas. El área continúa bajo vigilancia internacional, dada la cantidad de recursos energéticos que la atraviesan y la repercusión global de cualquier alteración en su funcionamiento. Toda limitación o amenaza en esta región tiende a traducirse en fluctuaciones abruptas en los precios internacionales del petróleo, como reflejan las últimas jornadas de negociación.

Las conversaciones oficiales aún no derivan en un acuerdo concreto y, según las declaraciones recogidas por el medio, la postura iraní permanece invariable frente a la presión exterior. Las principales bolsas y mercados energéticos seguirán atentos a las próximas comunicaciones entre las partes, a las decisiones militares y diplomáticas y a la posible evolución de las cotizaciones tanto del Brent como del WTI, cuyos cambios recientes evidencian la sensibilidad de los mercados globales ante el menor indicio de distensión o recrudecimiento.