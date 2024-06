España presenta a la CE un programa de trasplante cruzado paneuropeo para buscar "combinaciones óptimas"

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha presentado a la Comisión Europea el proyecto 'EURO-KEP', que desarrollará con un consorcio compuesto por 18 organizaciones de 15 países, y cuyo objetivo es la construcción de un programa de trasplante renal cruzado paneuropeo que permita cruces de parejas donante-receptor entre un mayor número de países, con un software y unas normas de funcionamiento comunes, encontrando "combinaciones óptimas". "Hay varios grupos de trabajo que tenemos previstos. Un grupo de trabajo que está llevado por matemáticos e informáticos y que están desarrollando un software hipermejorado que nos va a permitir buscar las mejores combinaciones posibles y, además, incluir parejas de diferentes países", ha explicado la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil. "La idea es trabajar con toda Europa y ver si podemos encontrar opción para pacientes complicados", ha agregado Domínguez-Gil. Es decir, el software va a dar cabida a "todos los datos" de parejas de diferentes países y va a permitir "buscar combinaciones óptimas", ha apostillado. Entonces, este proyecto ahora mismo está en fase de valoración por parte de la Comisión Europea. En principio, la evaluación ha sido favorable, pero aún se están "cerrando flecos". "Tenemos encima de la mesa un acuerdo de colaboración para la incorporación de Grecia y de Suiza, que probablemente en los próximos meses ya se materialice", ha señalado la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que ha agregado que, si todo va bien, esperan hacer primera reunión del proyecto en septiembre en Madrid. Así lo ha señalado en un acto celebrado por el Día Mundial del Donante, que ha reunido a representantes de las entidades que conforman la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos (UTxs): la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER); la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH); la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ); y la Federación Española de Trasplantados de Corazón (FETCO). Este año, la ONT ha querido rendir homenaje a aquellas personas que han donado en vida un riñón o parte de su hígado para dar una segunda oportunidad a un ser querido y, en el caso del riñón, e ocasiones a un desconocido. LA EXPANSIÓN DEL TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO EN ESPAÑA Durante el acto, se han recordado algunos datos sobre el donante vivo en España. Desde que se creara la ONT en 1989 y hasta el 31 de diciembre de 2023, cerca de 6.500 personas han donado un riñón (5.913) o parte de su hígado (509) en vida en España. De este modo, si en el año 2000 fueron 19 las personas que donaron un riñón en vida, la cifra aumentó hasta el máximo histórico de 435 procedimientos en 2023. El crecimiento del trasplante renal de vivo en España responde a la necesidad de trasplante renal de la población, pero sobre todo a los mejores resultados que ofrece en comparación con el de donante fallecido. El máximo de actividad de trasplante hepático de vivo en España se registró en el año 2002, con 41 trasplantes. Sin embargo, este número ha ido disminuyendo progresivamente desde 2019, habiéndose efectuado solo dos trasplantes de este tipo el pasado año. Esto se debe a las mejoras introducidas para facilitar el acceso de los niños al trasplante hepático, que son habitualmente los receptores de hígados de donante vivo. MUJER DE MEDIANA EDAD, EL PERFIL DE LA PERSONA QUE DONA RIÑÓN Según datos de la ONT, la media de edad del donante renal de vivo en 2023 fue de 54,4 años y la del receptor de 47,7 años. De los 435 trasplantes renales de vivo realizados el pasado año, 17 (4%) se llevaron a cabo en niños. En estos casos, la media de edad del donante fue algo menor (44,6 años), por tratarse normalmente de un progenitor del receptor. Además, siete de cada diez donantes renales fueron mujeres. La relación más frecuente entre donante y receptor fue cónyuge/pareja sentimental (38%), seguida de hermano (23%), madre (17%), padre (7%), otra relación familiar (5%), hijo (3%) y amigo (3%). En el 4 por ciento restante, no existía ninguna relación entre donante y receptor, por haberse realizado el procedimiento dentro del Programa de Trasplante Renal Cruzado. En la última década se han llevado a cabo 359 trasplantes renales de vivo ABO incompatibles en España. 20 CADENAS INICIADAS POR DONANTES ALTRUISTAS El Programa de Trasplante Renal Cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre dos o más parejas de donante-receptor incompatibles por grupo sanguíneo ABO o prueba cruzada positiva. Al intercambiar donantes, se conforman nuevas parejas de donante-receptor que, sin tener relación genética o emocional alguna, son compatibles entre sí. Este programa también permite incorporar la figura del donante altruista o buen samaritano (aquel que dona un órgano en vida a una persona desconocida y a la que no va a tener la oportunidad de conocer) para generar cadenas de trasplante que terminan con el de un paciente en lista de espera de donante fallecido. La ONT puso en marcha este Programa hace ya 15 años. El primer trasplante renal cruzado en España se efectuó en julio de 2009. Desde entonces, hasta el 31 de diciembre de 2023, se han realizado 325 trasplantes renales de vivo en el marco de este programa, efectuados en 66 ciclos de dos parejas, 44 de tres parejas y 20 cadenas iniciadas por donantes altruistas. Cada uno de estos donantes altruistas ha beneficiado a 3 pacientes de media. La cadena más larga hasta el momento se realizó en 2014: iniciada por un "buen samaritano", en la cadena participaron cinco parejas y se realizaron seis trasplantes. El correcto funcionamiento del Programa de Trasplante Renal Cruzado se basa en un Registro de Parejas Incompatibles donante-receptor vinculado a un algoritmo que permite realizar combinaciones para identificar parejas compatibles cada cuatro meses. También se sustenta en un Protocolo Específico de Actuación, que contempla la realización simultánea de los trasplantes de cada ciclo. La ONT facilita la cooperación constante entre los nefrólogos y urólogos de los equipos de trasplante renal, los servicios de inmunología y las coordinaciones hospitalarias y autonómicas de trasplante. Todo ello asociado a un complejo proceso logístico para efectuar el traslado de los riñones en el que se colabora con servicios de ambulancias, compañías aéreas y Renfe. El Programa español de Trasplante Renal Cruzado es uno de los más desarrollados en Europa, junto al de Holanda y el de Reino Unido. ESPAÑA LIDERA EL TRASPLANTE CRUZADO INTERNACIONAL En 2018, la ONT internacionalizó el Programa de Trasplante Renal Cruzado a través de un acuerdo de colaboración con Italia y Portugal y en el marco de la Alianza de Trasplantes del Sur de Europa. Las parejas donante-receptor que no encuentran un intercambio adecuado en sus programas nacionales, pueden hallar una combinación en cruces realizados entre los tres países, al incluir un mayor volumen de parejas y más heterogéneas genéticamente. Durante el acto, han participado el matrimonio formado por Milagros, trasplantada de riñón y Juan Luis, donante. Ambos han formado parte del programa de trasplante cruzado de la ONT. Si bien Juan Luis iba a ser el donante de riñón de su esposa, "en la última prueba" le avisaron de que no eran compatibles. "Todos en algún momento de nuestra vida han hemos dicho: 'Yo daría la vida por ti'. ¿Cómo no iba a dar un riñón", ha rememorado este donante, que recuerda como "un portazo en la cara" el momento en que le comunicaron la incompatibilidad del órgano con su mujer. Sin embargo, esta situación cambió cuando les informaron de los trasplantes cruzados. "Resulta muy gratificante el pensar que hay una persona por ahí a la que he devuelto la vida, igual que él se la ha devuelto a ella", ha finalizado.

