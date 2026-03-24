Desaparece una línea experimental de cultivo de ostra del proyecto REMEDIOS en el Mar Menor

Según información suministrada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), una de las principales infraestructuras científicas dedicadas al estudio y recuperación ecológica del Mar Menor se ha visto afectada tras desaparecer una línea experimental de cultivo de ostras del proyecto REMEDIOS. Este incidente, según remarcó el propio organismo, implica la pérdida de datos acumulados durante tres años, calificada por los responsables como de consecuencias científicas “incalculables”. La desaparición afecta de forma directa tanto a la estructura como a los ejemplares de ostra que formaban parte de varios ensayos enfocados en la biorremediación de la laguna.

De acuerdo con el IEO-CSIC, citado en el parte divulgado, la estructura sustraída constituía un elemento crucial en la recolección de información, ya que permitía seguir la evolución y la capacidad de las ostras para extraer nutrientes del medio y contribuir así a mitigar la problemática ambiental que enfrenta el Mar Menor. Este proyecto, bajo el nombre de REMEDIOS, integra la labor de diversas instituciones, como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, y la Fundación Estrella de Levante.

El consorcio responsable del proyecto detalló, según publicó el IEO-CSIC, que la línea de cultivo desaparecida formaba parte de experimentos dedicados exclusivamente a funciones de bioextracción, descartando de manera expresa cualquier uso alimentario de las ostras involucradas. Esta advertencia responde al hecho de que las ostras empleadas en los ensayos no resultan aptas para ser consumidas, ya que su manipulación se restringe a estudios científicos orientados a comprender su papel en la mejora ecológica del ecosistema lagunar.

El medio oficial del IEO-CSIC enfatizó que la estructura y los ejemplares desaparecidos aportaban una secuencia de datos única, cuya interrupción pone en riesgo el seguimiento de largo plazo sobre el comportamiento y la eficacia de la biorremediación con ostras. Desde el consorcio REMEDIOS se subrayó la gravedad de este incidente y el desafío que supone recuperar la información perdida, puesto que representa no solo un retroceso para los experimentos en curso, sino también para el diseño de futuras estrategias de restauración ambiental en el Mar Menor.

La colaboración en el proyecto REMEDIOS abarca, además de los socios principales mencionados, el apoyo de la Fundación Biodiversidad adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar. La financiación se complementa con aportes del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) de la Unión Europea, lo que evidencia el interés institucional por buscar soluciones basadas en la naturaleza para la recuperación del Mar Menor.

Frente a la desaparición de la instalación científica, el IEO-CSIC informó la realización de una denuncia formal ante la Guardia Civil, la cual ha iniciado las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y promover posibles actuaciones legales sobre lo sucedido. Hasta el momento, no se han comunicado avances respecto a la localización de la infraestructura ni de los organismos implicados.

El consorcio responsable insistió en que los objetivos fundamentales del proyecto REMEDIOS están orientados a generar conocimiento sobre la capacidad de las ostras para bioextraer nutrientes, contribuyendo a la mejora del ecosistema lagunar. El lamento por la pérdida de este material experimental se mantiene junto al compromiso declarado de continuar con los trabajos que permitan avanzar en la protección y recuperación efectiva del Mar Menor, según remarcó la nota oficial del IEO-CSIC.