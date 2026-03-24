Agencias

Iberia aumenta un 35 por ciento su operativa entre Madrid y Sevilla por la final de la Copa del Rey

El grupo aéreo sumará 760 asientos entre ambas ciudades y pondrá en marcha cuatro vuelos suplementarios, permitiendo a los hinchas acudir y regresar tras el encuentro que protagonizarán Atlético de Madrid y Real Sociedad el 18 de abril

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Los vuelos extraordinarios programados para el regreso de los aficionados tras la final de la Copa del Rey partirán de Sevilla el 19 de abril, a las 04:05 y a las 08:15 horas, lo que facilitará a los asistentes retornar a Madrid en la mañana inmediatamente posterior al partido, informó el Grupo Iberia. La operativa se enmarca en el aumento de capacidad entre las dos ciudades con motivo del enfrentamiento por el título entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, previsto para el 18 de abril en el Estadio de La Cartuja.

Según detalló la aerolínea en un comunicado recogido por el medio, el Grupo Iberia incrementará en un 35 por ciento su oferta habitual de vuelos entre Madrid y Sevilla en esas fechas, como respuesta al incremento de la demanda anticipada debido al evento deportivo. Tanto Iberia como Iberia Express añadirán un total de 760 asientos adicionales a la ruta durante los días de la final.

El aumento de plazas se realizará mediante cuatro vuelos suplementarios, según consignó Iberia. En cuanto a la ida, se han programado dos salidas adicionales: la primera el 17 de abril, con horario de partida a las 16:50 horas, y la segunda el mismo día de la final, el 18 de abril, a las 06:35 horas. Ambas frecuencias han sido diseñadas para permitir la llegada oportuna de los seguidores de ambos equipos a la ciudad sede del partido.

La programación de estas operaciones suplementarias responde a la previsión de una afluencia masiva de hinchas que buscarán presenciar el encuentro decisivo. De acuerdo con lo publicado por la empresa aérea, los vuelos extra estarán integrados en la oferta regular del grupo durante esos días concretos de abril.

La decisión de reforzar la conexión aérea para la final de la Copa del Rey pretende atender la demanda excepcional generada en torno a este encuentro, uno de los momentos de mayor interés en el calendario futbolístico nacional. Fuentes de Iberia citadas por el comunicado destacaron que este tipo de mejoras buscan “acompañar a los seguidores en los grandes eventos deportivos y ofrecerles las mejores opciones de viaje”, según reproduce la nota informativa de la compañía.

El dispositivo diseñado por las aerolíneas contempla la posibilidad de trasladar a cientos de aficionados adicionales, con el objetivo de que puedan tanto acudir a Sevilla para asistir al partido como regresar a Madrid en horarios tempranos tras la celebración, reportó Iberia. Con la suma de estas 760 plazas a la operativa regular, la compañía espera cubrir el potencial volumen de desplazamientos que se genera alrededor de una final de Copa con equipos de amplia base social como Atlético de Madrid y Real Sociedad.

El enfrentamiento en el Estadio de La Cartuja figura como uno de los acontecimientos deportivos de mayor demanda en materia de transporte entre ambas ciudades durante el mes de abril, lo que ha motivado tanto el aumento del servicio como la flexibilidad de horarios en beneficio de los seguidores. De esta forma, el grupo aéreo pone a disposición vuelos específicos que facilitan el desplazamiento de los aficionados y optimizan la logística para quienes asistan a este evento relevante del fútbol español, según informó Iberia.

El comunicado finaliza señalando que la operativa reforzada no solo amplía el número de plazas, sino que también consolida la oferta específica para grandes eventos deportivos, marcando la disposición del Grupo Iberia por responder a picos de demanda vinculados a acontecimientos extraordinarios.

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