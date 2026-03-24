Irán detiene a 30 "mercenarios" acusados de mantener lazos con Israel

Una advertencia realizada por las autoridades judiciales de Irán indicaba que quienes colaboren con Estados Unidos e Israel pueden enfrentar la confiscación de sus bienes dentro del país y ser condenados a la pena capital. Este contexto fue recordado tras el anuncio de la detención de 30 personas acusadas de colaborar con potencias extranjeras, en una operación que, según informó la cadena de televisión estatal IRIB, estuvo ligada a tensiones militares y a las negociaciones nucleares que se desarrollan entre Washington y Teherán.

El Ministerio de Inteligencia iraní informó que estas 30 personas, señaladas como “mercenarios”, fueron aprehendidas en diferentes provincias, entre ellas Hamedán, Lorestán y Kermán. Según consignó IRIB, las autoridades atribuyeron a 24 de los detenidos el envío de coordenadas de instalaciones militares, policiales y de las fuerzas de seguridad del país a Israel y Estados Unidos. El medio estatal detalló que los restantes detenidos afrontan acusaciones de diferentes grados de colaboración, que incluyen la recopilación de información a favor de los servicios de Inteligencia israelíes y el intento de transporte de armas dentro del territorio iraní.

Durante los operativos realizados por las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Inteligencia reportó la incautación de once dispositivos Starlink y armamento de fuego, objeto de investigaciones para determinar sus posibles usos y destinos. Además, IRIB reportó que dos individuos fueron aprehendidos en la provincia de Kermán cuando supuestamente trataban de movilizar armas. Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre la identidad de los arrestados ni sobre los métodos que emplearon para la transmisión de la información sensible hacia gobiernos extranjeros.

En un contexto de creciente hostilidad regional y tras la ofensiva militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el 28 de febrero, las acusaciones sobre colaboración de ciudadanos iraníes con servicios de inteligencia extranjeros cobran relevancia estratégica. Según publicó IRIB, el Ministerio de Inteligencia sostiene que los operativos forman parte de un esfuerzo más amplio para impedir fugas de información clave sobre ubicaciones militares y de seguridad interna, especialmente en un periodo en el que prosiguen los diálogos orientados a un nuevo acuerdo de tipo nuclear entre Irán y Estados Unidos.

El medio estatal también citó cifras de víctimas asociadas a este conflicto. Las autoridades iraníes confirmaron en su último balance más de 1.500 muertes como resultado de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, aunque la organización ‘Human Rights Activists in Iran’, con sede en Estados Unidos, situó la cifra de fallecidos por encima de las 3.000 personas.

El jefe del poder judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, reiteró posturas anteriores en las que advierte que el sistema judicial puede aplicar sanciones severas, incluyendo la pena de muerte, para ciudadanos hallados culpables de cooperar con aquellos gobiernos considerados hostiles por Teherán. Estas amenazas se suman a la advertencia sobre la incautación de bienes, parte de una política estatal para desalentar acciones consideradas traición, según reportó IRIB.

Aunque la información proporcionada por las fuentes oficiales no precisó la existencia de juicios o detalles posteriores sobre el destino judicial de los detenidos, el anuncio de las capturas se produce dentro de un ambiente marcado por la confrontación internacional y el cierre de filas del gobierno iraní ante presuntas amenazas a su seguridad interior y soberanía.

Tal como publicó IRIB, la detención de estos sospechosos ocurre mientras persiste una ofensiva militar extranjera y continúan las conversaciones diplomáticas sobre el futuro del programa nuclear iraní. La presencia de equipo tecnológico como los dispositivos Starlink incautados durante las operaciones suma un elemento relevante para los servicios de inteligencia, dados los potenciales usos de estos equipos en la transmisión de datos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la actividad de los detenidos y si existen otros implicados en tramas similares, en un escenario donde la seguridad nacional se sitúa como una de las principales preocupaciones del Estado iraní.