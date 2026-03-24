Decathlon defiende que fomentar el movimiento desde el nacimiento es invertir en salud a largo plazo

La colaboración entre especialistas en desarrollo infantil y la industria del deporte ha dado lugar a una línea de productos diseñada para acompañar el crecimiento y la autonomía en la infancia temprana, en respuesta a las crecientes advertencias sobre el sedentarismo desde los primeros años de vida. Según detalló el medio, Decathlon, empresa dedicada a la distribución de material deportivo, trabajó junto a expertos del área de la salud y de la educación motriz para lanzar una gama dirigida a niños de 0 a 6 años, pensada para favorecer la actividad física, el aprendizaje y la confianza desde el nacimiento.

De acuerdo con la publicación de Decathlon, la nueva colección engloba disciplinas variadas como movilidad, natación, senderismo, deportes de puntería y educación deportiva. Estas propuestas surgen en el contexto de una creciente inquietud por los hábitos sedentarios en edades infantiles, documentados por múltiples investigaciones recientes. El objetivo central de esta gama radica en convertir el juego en una plataforma para el aprendizaje y el desarrollo motor, psicológico y emocional, haciendo especial énfasis en la autonomía y la seguridad infantil.

Tal como publicó Decathlon, la colección desarrolla la movilidad progresiva, abarcando desde la primera bicicleta sin ruedines hasta innovaciones como el patinete evolutivo B900 y los patines Learn 100. Estos artículos están pensados para que niñas y niños incorporen el equilibrio y la coordinación corporal como parte de su experiencia lúdica, adaptándose a las diferentes etapas de su desarrollo. Además, ofrecen herramientas para las primeras experiencias acuáticas, como los brazaletes Free, gafas Kuwee y el traje Body Warm, pensados para potenciar la autonomía en el agua, facilitando el aprendizaje de la natación de forma segura.

El medio informó que el cuidado en el diseño del calzado infantil también ocupa un lugar destacado. Modelos como la gama Barefoot y la zapatilla Crossrock respetan la conformación natural del pie y procuran una mayor libertad de movimiento. Estas alternativas acompañan los desplazamientos de los pequeños en el entorno exterior, priorizando la comodidad y la adaptación a diferentes aventuras y superficies. El vestuario impermeable, los sets de tiro con arco junior y los kits de observación de vida acuática propuestos en la colección facilitan la exploración en condiciones seguras y variadas, promoviendo el contacto con el entorno y la naturaleza.

Decathlon aseguró que la elaboración de estos productos contó con la participación de 18 expertos en desarrollo infantil, el equipo del SportsLab y varias universidades de referencia internacional. El proceso se apoyó en estudios sobre habilidades motrices fundamentales y etapas del desarrollo en la infancia. Según subrayaron los expertos consultados por Decathlon, “el movimiento en los primeros años de vida no solo fortalece el cuerpo, sino que construye las bases del aprendizaje, la autonomía y la confianza”.

Esta nueva gama busca ofrecer acceso igualitario a actividades deportivas mediante precios que Defiende Decathlon como justos, e iniciativas como el alquiler de bicicletas infantiles. Según consignó el medio, la propuesta se complementa con el programa Active Design y el servicio Decathlon Activities, cuyo fin es facilitar la actividad física en comunidad y reforzar la participación de las familias en dinámicas de movimiento compartidas.

En ese marco, Decathlon sostiene que invertir en la promoción del movimiento desde la primera infancia implica apostar por la salud a largo plazo, un eje que guio la colaboración con el sector académico y los equipos profesionales involucrados en la conceptualización y desarrollo de la línea. La empresa señaló que la implicancia de la colección no se restringe a la adquisición de productos, sino que apunta a modificar rutinas familiares y sociales para priorizar el movimiento, el juego seguro y el fortalecimiento de la confianza personal durante la infancia temprana.

La empresa remarcó que el diseño y fabricación de los artículos pasó por revisiones constantes para adaptarse a las distintas fases de crecimiento, priorizando soluciones lúdicas y funcionales que permitan a los niños y sus familias enfrentar el reto del sedentarismo con alternativas adaptadas y avaladas por la investigación. Así, Decathlon busca contribuir, en alianza con especialistas, a la construcción de entornos más activos y saludables desde los primeros años.