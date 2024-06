Martínez-Almeida defiende que su mujer Teresa Urquijo es "el amor de su vida" y asegura que "no hace falta ni decirlo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aprovecha cualquier ocasión para deshacerse en elogios hacia su mujer, Teresa Urquijo. En esta ocasión no ha dudado en decir que es "el amor de su vida" y ha asegurado que "no hace falta ni decirlo". "¿Quién es la mujer de mi vida? Esa pregunta es obvia, esa respuesta es obvia en este momento", ha afirmado. Además, ha insistido en que "no hace falta ni decirlo, no" y ha señalado que su esposa "sabe perfectamente que es así". El regidor madrileño ha realizado estas declaraciones durante un evento, donde Martínez-Almeida ha subrayado que, al igual que ocurre con "todos", su madre también ocupa un lugar destacado en su corazón. "Y luego, por supuesto, yo creo que como todos, cada uno su madre", ha puntualizado. No hay ocasión en la que el alcalde no hable maravillas de su mujer, con la que lleva más de un año de relación y hace tan solo unos meses pasaron por el altar. Sin duda, la pareja del año que no pasa desapercibida en ningún evento.

