Guadalajara pone en marcha un plan de control de la cotorra argentina para evitar que se convierta en plaga

El Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha un plan especial para controlar y reducir la población de cotorra argentina en la ciudad, tras haber detectado un incremento de esta especie exótica invasora en el último año. Aunque según ha apuntado a Europa Press el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, la situación no es preocupante de momento, ya han empezado a adoptar medidas para su eliminación como su captura mediante redes y jaulas-trampa o el abatimiento. Las zonas donde se ha detectado un aumento de la presencia de esta especie son en el entorno de la Plaza de la Diputación, en la Fuente de la Niña y en el barrio de Manantiales, en el margen del río Henares. Según Alguacil, se trata de una especie exótica invasora que "genera grandes problemas" porque construye nidos de gran tamaño que muchas veces ni los propios árboles soportan; además, afecta a la fauna autóctona de la ciudad y a los cultivos. "De momento, el número no es excesivo, pero, pese a ello, ya se ha empezado a tomar medidas para su eliminación", ha subrayado Alguacil, señalando que de aproximadamente el centenar que habían contabilizado inicialmente, han conseguido que en un mes se haya reducido su presencia a la mitad. Según el edil, en Guadalajara no existe el problema que hay en otras ciudades como Madrid, entre otras cosas porque han conseguido controlarlo y "cogerlo a tiempo", concluye.

