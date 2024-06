Suman ya cuatro los muertos por las inundaciones en el sur de Alemania

La muerte de dos personas este lunes en Baden Wurtemberg ha elevado a cuatro el total de fallecidos como consecuencia de las graves inundaciones que afectan a las regiones del sur de Alemania. Un portavoz de la Policía ha explicado que se han hallado los cuerpos de un hombre y una mujer en el sótano de una vivienda de Schorndorf, en el distrito de Rems-Murr. El sótano estaba anegado por las inundaciones y los cuerpos aparecieron al drenar el agua, según recoge la televisión pública alemana ARD. Otro cuerpo fue localizado en un sótano de una casa de Schrobenhausen, en la Alta Baviera. Se trata de una mujer de 43 años que había cuya desaparición había sido denunciada el domingo, según la Policía. El último fallecido es un bombero que fue hallado muerto en Pfaffenhofen an der Ilm, también en la Alta Baviera. Murió durante una operación de rescate tras caer de una embarcación hinchable en la que se desplazaba con tres compañeros más. Mientras, continúan las evacuaciones por rotura de presas en la región de Suabia. Las últimas zonas en recibir alertas de evacuación son las de Danubio-Ries y Hamlar, mientras que en Pfaffenhofen, uno de los distritos más afectados, el nivel del agua ha comenzado a "caer ligeramente", según el gobierno local. "SERÁ MÁS HABITUAL" El jefe del gobierno del estado de Baden-Wurtemberg, el ecologista Winfried Kretschmann, ha advertido de que "será más habitual que tengamos situaciones así". Kretschmann ha visitado una de las comunidades más afectadas, Meckenbeuren. "Es sencillamente consecuencia del cambio climático. En comparación con Baviera, lo de Baden-Wurtemberg ha sido mucho más leve, pero en el norte del estado la situación es extremadamente precaria", ha advertido. Mientras, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha prometido ya ayudas para las zonas afectadas y ha prometido más medidas para proteger el clima. "No podemos renunciar a parar el cambio climático que provocamos", ha declarado desde otra de las zonas afectadas de Baviera, Reichertshofen. El mandatario alemán ha subrayado que no se trata de hechos aislados y de que son cada vez más frecuentes. Así, ha recordado que es la cuarta vez en lo que va de año que visita la zona por inundaciones. Ha acompañado a Scholz el primer ministro bávaro, Markus Soeder, ha asegurado que habrá medidas concretas en la reunión del ejecutivo prevista para este martes. "Vamos a tratar cómo ayudar rápidamente y con la menor burocracia", ha apuntado.

