Alejandra Rubio se toma a risa que Carlo Costanzia padre no quiera conocer a su madre porque es de "segunda categoría"

Después de 20 años sin sentarse en un plató de televisión, Carlo Costanzia padre reaparecía este viernes en '¡De Viernes!' dispuesto a dar la cara por sus hijos Pietro y Rocco, en prisión provisional en Italia por presunto intento de asesinato. Pero no es el único tema del que ha hablado, ya que además de echar la vista atrás y recordar su tormentoso pasado junto a Mar Flores, habló del gran momento personal que atraviesa su hijo en común, Carlo Costanzia, al lado de Alejandra Rubio. A pesar de que la relación del actor y la colaboradora dura ya casi cinco meses, el italiano confesó que todavía no conoce a la novia de su hijo aunque, por lo que ha visto, le parece una chica joven con las cosas muy claras y ve a Carlo feliz, tranquilo y muy centrado a su lado. Además, aseguraba que a pesar de su trayectoria en televisión el único miembro del clan de las Campos al que había tratado era a María Teresa Campos, a quien definió como una gran comunicadora. Y parece que por el momento va a seguir, ya que según ha contado Aurelio Manzano en 'Fiesta' Costanzia no tiene ni ver a Terelu ni a Carmen Borrego: "Considera que no tienen la suficiente enjundia o nivel profesional para que él pueda tener una relación con ellas. Es decir, las considera de segunda categoría y las compara con la gran María Teresa Campos a la que sí profesaba mucho respeto". "No les tiene ningún cariño ni ningún respeto" ha añadido el tertuliano. Una información que podría dinamitar la eterna luna de miel en la que viven Alejandra y Carlo, pero que parece que no ha afectado en absoluto a la joven pareja. Después de pasar la noche juntos la tertuliana ha abandonado la casa de su novio para cumplir con sus compromisos profesionales y, a pesar de mostrarse de lo más huidiza y taparse la cara con las manos camino al taxi que la esperaba a pocos metros, no ha podido evitar que se le escapase una pequeña sonrisa al escuchar que su 'suegro' no tiene ningún interés en conocer a su madre ni a su tía. El momento, ¡a continuación! Igual de esquivo se ha mostrado Carlo, que tras acompañar a su chica hasta la puerta de su casa ha ignorado las preguntas de la prensa ha golpe de silbidos y, muy serio, ha lanzado una advertencia cuando le hemos preguntado por las declaraciones de su padre en '¡De viernes!' y la opinión que el italiano tendría de Terelu. "Iros de aquí anda, que esto sigue siendo propiedad privada" ha exclamado dejando claro que por el momento no piensa decir nada sobre la comentada visita de su progenitor a España.

Compartir nota: Guardar Nuevo