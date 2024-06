La familia mediática de Rocío Jurado la homenajea en el aniversario de su muerte

La familia Mohedano se ha reunido un año más en el homenaje a Rocío Jurado por el 18º aniversario de su muerte. Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, José Ortega Cano, Amador Mohedano, Aniceto y Mari Carmen Ortega o el joven David Flores... los rostros mediáticos de la familia de 'La más grande' siguen unidos en un día de lo más especial para todos. A pesar de que los 'incondicionales' no han faltado a esta cita para todos los chipioneros, sí que ha llamado la atención la ausencia de Rosa Benito, Rocío Flores (que se encuentra de viaje en Bali) o Gloria Camila. En primer lugar se ha celebrado una misa en honor a la artista en el Santuario de la Virgen de Regla. Allí veíamos llegar al torero acompañado por su hermana Mari Carmen y el marido de esta y después lo hacía Gloria, José Antonio y el joven David. Tras la misa, todos ellos se desplazaban hasta el cementerio de Chipiona donde se encuentran los restos mortales de Rocío Jurado, en su conocido mausoleo, y allí la homenajeaban como cada año. "Rocío está viva" confesaba el diestro tras la misa en honor a su difunta mujer y aseguraba estar "muy contentos de estar aquí porque no es fácil la vida y he visto a mucha gente en la iglesia".

