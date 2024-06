Ben Gvir y Smotrich amenazan con retirarse de la coalición si Netanyahu apoya el plan de Biden

Los líderes de los partidos Poder Judío, Itamar Ben Gvir, y Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, han advertido de que se retirarán de la coalición de gobierno israelí que lidera Benjamin Netanyahu si acepta el plan de alto el fuego propuesto por el presidente estadounidense, Joe Biden. Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, ha asegurado que "desmantelará el gobierno" si accede a la propuesta. "El acuerdo, según los detalles publicados hoy, implicaría poner fin a la guerra y renunciar a destruir a Hamás", ha apuntado. "Es un acuerdo imprudente que supondría una victoria del terrorismo y un riesgo para la seguridad del Estado de Israel" que no sería una "victoria total" como la que prometió Netayahu, sino una "derrota total". "Si el primer ministro pone en marcha este acuerdo bajo las circunstancias publicadas hoy, sería el final de la guerra y renunciar a destruir a Hamá y Poder Judío desmantelaría el gobierno", ha subrayado. También Smotrich, ministro de Finanzas, ha amenazado con salir del Gobierno. Smotrich ha indicado que ha hablado ya con Netanyahu y le ha trasladado su postura. "Le he dejado claro que no formaré parte de un gobierno que acceda a la propuesta y termine la guerra sin destruir a Hamás y conseguir el regreso de todos los rehenes", ha resaltado. "No vamos a acceder a poner fin a la guerra antes de que Hamás sea destruido ni a dañar gravemente los logros de la guerra conseguidos hasta ahora con una retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel y la vuelta de los gazatíes al norte de Gaza, a la liberación de terroristas que, Dios no lo quiera, volverán a asesinar a judíos", ha destacado. Su partido pide así que "sigua la ofensiva" hasta que Hamás sea destruido y vuelvan los rehenes, "la creación de ujna seguridad totalmente distinta en Gaza y Líbano, la vuelta de todos los habitantes del norte y del sur a sus hogares y una gran inversión en el desarrollo acelerado de estas regiones del país". Sionismo Religioso y Poder Judío lograron 14 escaños en una candidatura de coalición en las elecciones de 2022 y son claves para que Netanyahu pueda mantener la mayoría parlamentaria. Mientras, el líder de la oposición, Yair Lapid, ha reiterado su compromiso de sostener a Netanyahu si accede a la propuesta estadounidense. De hecho, ha denunciado las "amenazas" de Ben Gvir y Smotrich en contra de la "seguridad nacional" de Israel, los rehenes y los habitantes del norte y del sur del país. "Este es gobierno peor y más sin sentido de la historia del país. Por ellos habría guerra para siempre", ha aseverado. El plan anunciado ayer por Biden -- cuya preparación el mandatario atribuyó a Israel -- consta de tres fases. La primera de las cuales consiste en un alto el fuego completo, la retirada de las fuerzas israelíes de zonas pobladas de Gaza, la liberación parcial de rehenes, el retorno de civiles palestinos a sus hogares, y un aumento de la ayuda humanitaria. La segunda fase consta de un fin permanente de las hostilidades, el intercambio de presos palestinos por rehenes supervivientes y la retirada total israelí de Gaza. La tercera y última etapa consistiría en el comienzo de la reconstrucción de Gaza y la entrega de los restos mortales de los rehenes fallecidos.

