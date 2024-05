Detenido el autor del incendio que en febrero dejó más 130 muertos y 16.000 damnificados en Valparaíso

La Policía chilena ha detenido este viernes a un bombero acusado de haber provocado el incendio que tuvo lugar a principios de febrero en la región de Valparaíso y que dejó más de 130 víctimas mortales y alrededor de 16.000 damnificados. El autor del siniestro que el pasado 2 de febrero afectó a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, un joven de 22 años, llevaba un año y medio colaborando como voluntario con la 13° Compañía de Bomberos de Valparaíso, según apunta el diario 'La Nación'. En un comunicado recogido por la agencia chilena de noticias Aton, la Policía de Investigaciones (PDI) ha informado del operativo que dio con el paradero del responsable del siniestro, gracias al trabajo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de Valparaíso. "Estamos completamente devastados con lo sucedido. Es un hecho completamente aislado y queremos dilucidarlo lo antes posible. Llevamos más de 170 años al servicio de Valparaíso y no nos podemos permitir este tipo de situaciones. Vamos a poner a disposición de quien corresponda todos los antecedentes que podamos tener en pos de poder esclarecer esta situación", ha declarado el comandante de la Compañía de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo. Por su parte, la ministra chilena de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, ha respaldado la labor de los bomberos. "Es una institución fundamental en el combate de los incendios. No podemos permitir que un caso como este empañe la función que lleva adelante y el reconocimiento que tiene en la sociedad chilena", ha declarado en una rueda de prensa. La ministra ha asegurado que la investigación sigue en curso y que informará de los nuevos elementos que arroje. Asimismo, ha insistido en que se trabajará con la institución para tratar de entender por qué uno de sus miembros actuó de esta manera y esclarecer si existe algún tipo de patrón, pero "siempre cuidando que no se manche ni se debilite la función que la institución tiene (...). Sería bueno que no pusiéramos en cuestión ni la vocación ni la seriedad ni el compromiso" con el que trabajan día a día. UN SEGUNDO PRESUNTO IMPLICADO Poco después, la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso ha dado a conocer el arresto de "un segundo presunto implicado" en el incendio, como resultado de una actuación conjunta en la que ha participado también la Fiscalía Regional de Valparaíso. "Este sábado, ambos imputados serán puestos a disposición de la Justicia", ha agregado la PDI en una publicación en su cuenta en la red social X. Desde la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (Bidema), el comisario Iván Navarro ha explicado en declaraciones recogidas por 'La Tercera' que las detenciones han sido fruto de "una larga investigación" que les ha permitido "reconstruir exactamente cuáles fueron sus comportamientos y sus actividades en los momentos previos, durante y posteriores al inicio del fuego". Navarro ha detallado que la investigación ha permitido dilucidar además cuáles fueron los puntos exactos en los que se originaron los distintos focos de incendio y que, gracias al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) central, han logrado también "hallar el dispositivo que inició estos focos". Sobre esta base, ha agregado el agente, ha sido posible "establecer quiénes habían participado en colaboración a este sujeto y así poder detener también al autor intelectual del hecho, quien aportó los conocimientos para que él generara estos dispositivos y además le indicó los momentos exactos en los cuales tenían que operar, para que el siniestro tuviese un mayor grado de daño".