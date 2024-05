Rangnick rechaza al Bayern tras confiar en su "instinto" y escuchar su "corazón": "Es la decisión correcta"

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, aseguró que rechazó el banquillo del Bayern de Múnich tras confiar en su "instinto" y su "corazón" para tomar la "decisión correcta" y no poner "en peligro bajo ningún concepto" su puesto en el combinado nacional. . "No quería ponerlo (su trabajo en la selección) en peligro bajo ningún concepto. Si realmente hubiera querido, me habría convertido en entrenador del Bayern de Múnich", desveló el técnico tras anunciar la lista de convocados en Austria para la Eurocopa de este verano. Rangnick era uno de los candidatos al banquillo del Bayern como sustituto de Thomas Tuchel, pero el exentrenador del RB Leipzig decidió continuar como seleccionador de Austria, puesto que alcanzó hace dos años de, con contrato hasta 2025. La decisión, sin embargo, no fue fácil de tomar para Rangnick. "Por eso confié en mi instinto, escuché a mi corazón y decidí continuar y quedarme aquí. Desde mi punto de vista, fue la decisión correcta", relató el entrenador. Rangnick convocó a 29 jugadores en una convocatoria provisional para la EURO, ya que esta lista se tendrá que reducir al máximo de 26 permitido por la UEFA. La gran ausencia será la del veterano David Alaba, lesionado de gravedad en la rodilla. Sin embargo, Rangnick afirmó que el central del Real Madrid se unirá al equipo en Alemania como "capitán no jugador" para prestar apoyo fuera del terreno de juego. "He mantenido un intenso diálogo con David en las últimas semanas. Ha manifestado su gran deseo de seguir participando. Por eso estoy muy contento de que sea posible tras las buenas conversaciones mantenidas con su club", declaró.