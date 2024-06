Las listas oficiales de las 16 selecciones que participarán en la Copa América 2024

Copa América 2024: Conmebol vigilará posible amaño de partidos con ayuda del FBI y la Interpol

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa América 2024 y las 16 selecciones que participarán del certamen en Estados Unidos ya dieron a conocer sus planteles de manera oficial.

Si bien varias se habían anticipado y anunciaron a sus convocados en los últimos días, otras recién lo hicieron este sábado, sobre el límite del plazo que había dispuesto la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para presentar las listas de 26 jugadores.

A continuación, las nóminas de todos los combinados nacionales:

ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Ajax), Franco Armani (River Plate).

Defensores: Gonzalo Montiel (Nottingham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Lyon), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Lisandro Martínez (Manchester United), Nahuel Molina Lucero (Atlético Madrid), Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis), Valentín Carboni (Monza).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Ángel Di María (Benfica), Julián Álvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter de Milán).

BOLIVIA - LISTA PRELIMINAR

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar), Gustavo Almada (Universitario de Vinto).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Pablo Vaca (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Jesús Sagredo (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Jairo Quinteros (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquín (Atlético Ponte Preta), Efraín Morales (Atlanta United FC), Roberto Carlos Fernández (FC Baltika Kaliningrad).

Mediocampistas: Lucas Chávez (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Fernando Saucedo (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Boris Céspedes (Yverdon Sport FC), Jaume Cuéllar (Barcelona B), Gabriel Villamil (Liga de Quito), Miguel Terceros (Santos).

Delanteros: César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Bruno Miranda (The Strongest).

BRASIL

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense), Rafael (San Pablo).

Defensores: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Bremer (Juventus).

Mediocampistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Éderson (Atalanta).

Delanteros: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo Goes (Real Madrid, Savinho (Girona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Pepê (Porto).

CANADÁ

Arqueros: Maxime Crépeau (Portland Timbers), Thomas McGill (Brighton & Hove Albion), Dayne St. Clair (Minnesota United FC).

Defensores: Moïse Bombito (Colorado Rapids), Derek Cornelius (Malmö FF), Alphonso Davies (Bayern Munich), Luc de Fougerolles (Fulham), Kyle Hiebert (St. Louis CITY SC), Alistair Johnston (Celtic), Richie Laryea (Toronto FC), Kamal Miller (Portland Timbers).

Mediocampistas: Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps FC), Mathieu Choinière (CF Montréal), Stephen Eustáquio (FC Porto), Ismaël Koné (Watford), Jonathan Osorio (Toronto FC), Samuel Piette (CF Montreal).

Delanteros: Theo Bair (Motherwell), Tajon Buchanan (Inter de Milán), Jonathan David (LOSC Lille), Junior Hoilett (Aberdeen FC), Cyle Larin (Mallorca), Liam Millar (Basel), Tani Oluwaseyi (Minnesota United FC), Jacen-Russell Rowe (Columbus Crew), Jacob Shaffelburg (Nashville SC).

CHILE

Arqueros: Claudio Bravo (Betis), Gabriel Arias (Racing), Brayan Cortés (Colo Colo).

Defensas: Matías Catalán (Talleres), Mauricio Isla (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse), Guillermo Maripán (Mónaco), Paulo Díaz (River), Igor Lichnovsky (América), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Nicolás Fernández (Audax Italiano).

Mediocampistas: Erick Pulgar (Flamengo), Marcelino Núñez (Norwich City), Rodrigo Echeverría (Huracán), César Pérez (Unión La Calera), Diego Valdés (América), Esteban Pávez (Colo Colo).

Delanteros: Ben Brereton (Sheffield United), Alexis Sánchez (Inter), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Darío Osorio (Midtjylland), Víctor Dávila (CSKA), Marcos Bolados (Colo Colo), Maximiliano Guerrero (U. de Chile), Cristian Zavala (Colo Colo).

COLOMBIA

Arqueros: Álvaro Montero (Millonarios), David Ospina (Al-Nassr), Camilo Vargas (Atlas).

Defensores: Carlos Cuesta (Genk), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Davinson Sánchez (Galatasaray), Deiver Machado (Lens), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Osasuna), Santiago Arias (Bahia), Yerry Mina (Cagliari).

Mediocampistas: James Rodríguez (San Pablo), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jorge Carrascal (Dynamo Moscú), Juan Fernando Quintero (Racing), Kevin Castaño (Krasnodar), Matheus Uribe (Al-Sadd), Richard Ríos (Palmeiras), Yáser Asprilla (Watford).

Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar), Jhon Arias (Fluminense), Jhon Jader Durán (Aston Villa), Luis Díaz (Liverpool), Luis Sinisterra (Bournemouth), Miguel Borja (River), Rafael Santos Borré (Inter).

COSTA RICA

Esta es la convocatoria de Costa Rica para la Copa América, en la que enfrentará a Colombia

Arqueros: Kevin Chamorro (Saprissa), Patrick Sequeira (Ibiza), Aaron Cruz (Herediano).

Defensores: Fernán Faerrón (Herediano), Julio Cascante (Austin FC), Gerald Taylor (Saprissa), Francisco Calvo (Juárez), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Joseph Mora (Saprissa), Haxzel Quirós (Herediano), Jeyland Mitchell (Alajuelense), Yeison Molina (Guanacasteca), Douglas Sequeira (Saprissa).

Mediocampistas: Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Orlando Galo (Herediano), Jefferson Brenes (Saprissa), Josimar Alcócer (Westerloo), Ariel Lassiter (Montreal), Alejandro Bran (Minnesota United).

Delanteros: Manfred Ugalde (Spartak Moscú), Joel Campbell (Alajuelense), Anthony Contreras (Pafos FC), Kenneth Vargas (Hearts), Álvaro Zamora (Aris), Andy Rojas (Herediano), Warren Madrigal (Saprissa).

ECUADOR

Arqueros: Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Independiente del Valle).

Defensores: Félix Torres (Corinthians), José Hurtado (Bragantino), Ángelo Preciado (Sparta Praga), William Pacho (Eintracht Frankfurt), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Joel Ordóñez (Brujas), Ángelo Preciado (Sparta Praga), Andrés Micolta (Pachuca), Layan Loor (Universidad Católica de Ecuador).

Mediocampistas: José Cifuentes (Cruzeiro), Kendry Páez (Independiente del Valle), Joao Ortiz (Independiente del Valle), Carlos Gruezo (San José), Ángel Mena (León), Alan Franco (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Minda (Cercle Brugge) y Jeremy Sarmiento (Ipswich), John Yeboah (Raków Częstochowa), Janner Corozo (Barcelona de Ecuador).

Delanteros: Enner Valencia (Internacional de Porto Alegre), Jordy Caicedo (Atlas), Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise).

ESTADOS UNIDOS

Arqueros: Ethan Horvath (Cardiff City), Sean Johnson (Toronto FC), Matt Turner (Nottingham Forest).

Defensas: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Real Betis), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Gio Reyna (Nottingham Forest), Malik Tillman (PSV Eindhoven).

Delanteros: Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Juventus), Haji Wright (Coventry City).

JAMAICA

Arqueros: Shaquan Davis (Mount Pleasant), Andre Blake (Philadelphia Union), Conian Boyce-Clarke (Reading), Jahmali Waite (El Paso Locomotive FC).

Defensores: Dexter Lembikisa (Heart of Midlothian), Di’Shon Bernard (Sheffield Wednesday), Greg Leigh (Oxford United), Damion Lowe (Philadelphia Union), Michael Hector (Charlton Athletic), Richard King (Cavalier), Wesley Harding (Milwall), Ethan Pinnock (Brentford), Jon Bell (Seattle Sounders), Amari’i Bell (Luton Town).

Mediocampistas: Kasey Palmer (Coventry City), Kevon Lambert (Real Salt Lake), Bobby Decordova-Reid (Fulham), Alex Marshall (Portmore United), Joel Latibeaudiere (Coventry City), Karoy Anderson (Charlton Athletic).

Delanteros: Shamar Nicholson (Clermont), Renaldo Cephas (Ankaragucu), Michail Antonio (West Ham United), Demarai Gray (Al-Ettifaq), Kaheim Dixon (Arnett Gardens), Leon Bailey (Aston Villa).

MÉXICO

Arqueros: Julio González (Pumas UNAM), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Johan Vásquez (Génova), Israel Reyes (América), Gerardo Arteaga (Monterrey), César Montes (Almería), Brian García (Toluca), Jesús Orozco (Guadalajara), Jorge Sánchez (Oporto).

Mediocampistas: Luis Chávez (Dinamo de Moscú), Bryan González y Erick Sánchez (Pachuca), Luis Romo (Monterrey), Jordi Cortizo (Monterrey), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Marcelo Flores (Tigres UANL), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Edson Álvarez (West Ham).

Delanteros: César Huerta (Pumas UNAM), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Uriel Antuna (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (América), Santiago Giménez (Feyenoord).

PANAMÁ

Arqueros: Orlando Mosquera (Maccabi Tel-Aviv), Luis Mejía (Nacional de Uruguay), César Samudio (CD Marathón).

Defensas: Eduardo Anderson (Saprissa), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (FC Kosice), Iván Anderson (Fortaleza), Michael Murillo (Olympique Marsella), César Blackman (Slovan Bratislava), Edgardo Fariña (Municipal), Roderick Miller (Turan Tovuz IK), Omar Valencia (NY Red Bulls).

Mediocampistas: Aníbal Godoy (Nashville SC), Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo), Cristian Martínez (Al-Jandal SC), José Luis Rodríguez (FC Famalicão), Édgar Bárcenas (Mazatlán FC), Jovani Welch Académico (Viseu FC), Freddy Góndola (Maccabi Bnei Reineh), Carlos Harvey (Minnesota United), Abdiel Ayarza (Cienciano), César Yanis (AD San Carlos), Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba).

Delanteros: Ismael Díaz (Universidad Católica de Ecuador), José Fajardo (Universidad Católica de Ecuador), Eduardo Guerrero (Zorya Lugansk).

PARAGUAY

Arqueros: Carlos Coronel (New York Red Bull), Alfredo Aguilar (Sportivo Luqueño), Rodrigo Morínigo (Libertad).

Defensas: Omar Alderete (Getafe), Gustavo Gómez (Palmeiras), Fabián Balbuena (Dinamo de Moscú), Junior Alonso (Krasnodar), Gustavo Velázquez (Newell’s Old Boys).

Mediocampistas: Matías Rojas (Inter Miami), Richard Sánchez (América), Mathías Villasanti (Gremio), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Iván Ramírez (Libertad), Matías Espinoza (Libertad), Néstor Giménez (Libertad), Hernesto Caballero (Libertad), Fabrizio Peralta (Cerro Porteño).

Delanteros: Ramón Sosa (Talleres), Julio Enciso (Brighton & Hove Albion), Miguel Almirón (Newcastle United), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain FC), Adam Bareiro (San Lorenzo), Alex Arce (Liga Deportiva Universitaria), Derlis González (Olimpia), Ángel Romero (Corinthians-BRA).

PERÚ

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Luis Abram (Atlanta United), Alexander Callens (AEK Athenas), Aldo Corzo (Universitario), Anderson Santamaría (Santos Laguna), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Marcos López (Feyenoord), Miguel Araujo (Portland Timbers).

Mediocampistas: Wilder Cartagena (Orlando City), Sergio Peña (Malmö), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Pumas UNAM), Christian Cueva (Libre).

Delanteros: André Carrillo (Al-Qadsiah), Gianluca Lapadula (Cagliari), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba), Franco Zanelatto (Alianza Lima), Andy Polo (Universitario), Edison Flores (Universitario), José Rivera (Universitario), Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Paolo Guerrero (César Vallejo).

URUGUAY

Arqueros: Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre), Santiago Mele (Junior de Barranquilla) y Franco Israel (Sporting de Lisboa).

Defensores: Ronald Araújo (FC Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú), Matías Viña (Flamengo), Lucas Olaza (Krasnodar de Rusia), Mathías Olivera (Napoli), Sebastián Cáceres (América de México), Guillermo Varela (Flamengo).

Mediocampistas: Nahitan Nández (Al-Qadisiyah de Arabia Saudita), Manuel Ugarte (París Saint Germain), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Emiliano Martínez (Midtjylland de Dinamarca), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros: Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), Brian Rodríguez (América de México), Brian Ocampo (Cádiz de España), Facundo Pellistri (Granada de España), Maximiliano Araújo (Toluca de México), Cristian Olivera (Los Angeles FC), Darwin Núñez (Liverpool de Inglaterra), Luis Suárez (Inter Miami).

VENEZUELA

Arqueros: Rafael Romo (Universidad Católica de Ecuador), Joel Graterol (América de Cali), José David Contreras (Águilas Doradas).

Defensas: Alexander González (Emelec), Jon Aramburu (Real Sociedad), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo), Yordan Osorio (Parma), Wilker Ángel (Criciúma), Christian Makoun (Anorthosis Famagusta), Jhon Chancellor (Metropolitanos FC), Miguel Navarro (Talleres).

Mediocampistas: José Andrés Martínez (Philadelphia Union), Cristian Cásseres (Toulouse), Yangel Herrera (Girona), Daniel Pereira (Austin), Tomás Rincón (Santos FC), Telasco Segovia (Casa Pia), Eduard Bello (Mazatlán FC), Kervin Andrade (Fortaleza), Matías Lacava (FC Vizela).

Delanteros: Salomón Rondón (Pachuca), Jhonder Cádiz (FC Famalicao), Eric Ramírez (Atlético Nacional), Darwin Machís (Cádiz), Yeferson Soteldo (Gremio), Jefferson Savarino (Botafogo).