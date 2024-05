Ortega Cano explota como nunca tras salir a la luz sus graves problemas económicos: "¡A tomar por culo!"

Las declaraciones de Ana María Aldón en 'Fiesta' hace varias semanas insinuando que José Ortega Cano no cumplía con sus obligaciones relativas a la manutención del hijo que tienen en común, y revelando su intención de tomar medidas legales contra el torero si no llegaban a una vía de entendimiento encendió todas las alarmas acerca de que el padre de Gloria Camila podría tener problemas económicos. Y este miércoles la revista 'Lecturas' asegura que tan grave es la situación financiera de Ortega que habría recibido en los 3 últimos años hasta tres notificaciones de embargo de su chalet a las afueras de Madrid por varias deudas impagadas que ascenderían a más de 100.000 euros. La primera, en 2021, correspondiente a una deuda de 53.000 euros con el Ayuntamiento de Fuente del Fresno. La segunda, en 2023, sería de 62.000 euros por una deuda relacionada con festejos taurinos. Y el tercer embargo se debería a una deuda contraída por un tercero al que el torero habría avalado en algún préstamo. Horas después de salir a la luz sus problemas económicos, el viudo de Rocío Jurado reaccionaba con un escueto "no sé de qué me está hablando" al posible embargo de su vivienda, sin aclarar la información revelada por la revista. Una tranquilidad que se ha tornado en nerviosismo y enfado este miércoles, cuando Ortega ha estallado ante las cámaras. El diestro llegaba a su casa tras disfrutar de un paseo mañanero y hacía oídos sordos a las preguntas sobre las notificaciones de embargo y las deudas que podrían provocar que perdiese su residencia. "Preocúpense de su vida que yo me preocuparé de la mía" advertía molesto sin aclarar cuál es su realidad económica. Minutos después, el ex de Ana María Aldón ha abandonado su domicilio y, muy enfadado, no ha querido confirmar o desmentir las informaciones sobre su situación financiera, pero haciendo aspavientos y señalando a los reporteros con el dedo en gesto amenazante, ha explotado como nunca: "¡Iros a tomar por culo hombre!".