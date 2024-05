El partido ultraderechista alemán AfD veta las apariciones en público de su líder para las europeas

El partido de extrema derecha alemán Alternativa para Alemania (AfD) ha anunciado este miércoles que ha decidido prohibir las apariciones en público de su líder para las elecciones europeas, Maximilian Krah, tras la polémica desatada en torno a sus declaraciones sobre las Schutzstaffel (SS), la principal fuerza militar de la Alemania nazi. Un portavoz del partido ha señalado en declaraciones al diario 'Bild' que el comité federal de la formación ha tomado la decisión a tan solo dos semanas de las elecciones y en respuesta a las declaraciones del candidato, que matizó el papel de las SS bajo el liderazgo de Adolf Hitler, a las que ha pedido "no catalogar directamente de criminales". El propio Krah ha indicado a través de sus redes sociales que se abstendrá de hacer más apariciones públicas durante la campaña y ha puntualizado que tiene previsto dimitir como miembro del comité federal, lo que dejaría al AfD sin liderazgo durante la campaña para las europeas. "Lo último que necesitamos en este momento es un debate sobre mí. La AfD debe mantener su unidad. Por esta razón, me abstendré de hacer más apariciones en la campaña electoral con efecto inmediato y dimitiré como miembro del comité ejecutivo federal", ha manifestado en un mensaje difundido a través de la red social X. La medida ha sido tomada tan solo un día después de que los líderes de la Agrupación Nacional (AN) y Liga, la francesa Marien Le Pen y el italiano Matteo Salvini, respectivamente, rompieran sus relaciones en el Parlamento Europeo con el partido alemán precisamente por sus declaraciones durante una entrevista con el periódico italiano 'La Repubblica'. "Nunca diré que todos los que llevaban un uniforme de las SS eran automáticamente criminales", declaró entonces. "Ciertamente había un alto porcentaje de criminales, pero no todos eran criminales", dijo. Posteriormente, Krah --que ya se vio envuelto a mediados de abril en otra polémica por la implicación de uno de sus asesores en un supuesto caso de espionaje para China-- defendió que sus palabras estaban siendo "utilizadas indebidamente (...) como excusa para perjudicar al partido". Sin embargo, no está claro cómo avanzará la campaña electoral del AfD dado que el número dos de la lista europea, Petr Bystron, tampoco hará apariciones públicas a medida que avanzan las investigaciones por presnto soborno y blanqueo de capitales.