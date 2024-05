Crónica del UCAM Murcia - Valencia Basket, 72-83

El Valencia Basket se impuso (72-83) este miércoles al UCAM Murcia para igualar el 'playoff' de cuartos de final lejos de casa y alargar una disputada serie que se decidirá el sábado en La Fonteta, un 1-1 donde el equipo 'taronja' saltó con la lección aprendida. Los de Xavi Albert entraron con fuerza y aprovecharon el desgaste del UCAM en el tercer cuarto en busca de la remontada para llegar mejor al desenlace. Brandon Davies (17 puntos), Stefan Jovic (13 y 9 asistencias) y Jaime Pradilla impidieron que los de Sito Alonso alcanzaran por la vía rápida la primera semifinal de su historia. Con la bola en el tejado del Valencia, aunque lejos de casa, el equipo 'taronja' saltó con la lección aprendida del 1-0 y tomó el mando desde el inicio. Xavi Albert sin duda ayudó a los suyos a no caer de nuevo en la maraña 'rojilla' y encontró a líderes como Jaime Pradilla y Stefan Jovic para mantener la mecha encendida. Por momentos, el Palacio murciano soñó con repetir el recital del sábado, por el inicio de Sant-Ross y Ennis, pero no tardaron en llegar las pérdidas y el Valencia se hizo con el primer cuarto con autoridad (14-23). Los visitantes manejaron ese buen colchón hasta casi el descanso, con la buena aportación de Inglis y Davies. Al UCAM no le funcionó la defensa como esperaba un Sito Alonso que se desesperó en la banda y los triples no ayudaron a ir a la guerra. Con todo, el segundo parcial fue ya de reacción para los locales para empezar a entender el guion de un partido aún por decidirse al descanso (36-43). Los locales mordieron en defensa en la reanudación, en especial frenando el criterio de Jovic, y encontraron su ritmo en una rápida transición. El parcial de 11-2 confirmó el cambio de sensaciones sobre el parqué, pero el Valencia buscó también soluciones. Jared Harper dobló la apuesta de esa velocidad rival y, con otro bajón de acierto local, el equipo valenciano volvió a dominar (50-57). En cuanto bajó un pelo la intensidad, los de Sito Alonso volvieron a sufrir, mientras los visitantes fueron constantes con Davies, dosificado por faltas, y Pradilla. El Valencia se la jugaba y fue contundente a pesar de tener que parar a Chris Jones y Semi Ojeleye, quienes llegaban tocados físicamente a este encuentro. El UCAM, que pese a su exhibición en el primer partido está en este 'playoff' sin Simon Birgander y Marko Todorovic, terminó en 8 de 38 su porcentaje desde el triple y encajó la tercera derrota en casa esta temporada, dos contra los 'taronja', sin poder atar su primera semifinal de Liga ante la marea roja. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: UCAM MURCIA, 72 - VALENCIA BASKET, 83. (36-43, al descanso). --EQUIPOS. UCAM MURCIA: Hakanson (5), Ennis (10), Sant-Ross (9), Sleva (12) y Diagné (6) --quinteto inicial--; Caupain (5), Radovic (10), Radebaugh (87), R.Kurucs (4), Flores (-), Morin (4). VALENCIA BASKET: Jovic (13), López-Arostegui (2), Pradilla (14), Ojeleye (7) y Davies (17) --quinteto inicial--; Robertson, Puerto (2), Harper (8), Jones (3), Anderson (3), Claver (4), Inglis (10). --PARCIALES: 14-23, 22-20, 22-18, 14-22. --ÁRBITROS: Pérez Pérez, Aliaga y García González. Eliminado por faltas Davies. --PABELLÓN: Palacio de los Deportes de Murcia.