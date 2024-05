Miteco pide "extremar precauciones" en Golfo de Cádiz y Estrecho por presencia de orcas pero dice que "no son agresivas"

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha aconsejado "extremar precauciones" en la zona delimitada entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar por la presencia de orcas y después de que estos cétáceos provocasen recientemente el hundimiento de un velero. El Miteco alerta de que ésta es un zona de "alta probabilidad de presencia de orcas" especialmente entre los meses de abril y agosto pero precisa que, según expertos, las interacciones entre los cetáceos y embarcaciones "no son agresivas, sino que están "más relacionadas con un comportamiento de juego o socialización que de agresión". Por ello, se considera que el uso de términos como "ataque para describir estos encuentros es inapropiado e infundado" y cree que "no debe aplicarse". No obstante, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y la Dirección General de la Marina Mercante han lanzado recomendaciones y pautas para todos los navegantes en caso de avistamiento o interacción con orcas en el Atlántico con el objetivo de "evitar o minimizar los riesgos para los tripulantes, las embarcaciones, la navegación y los propios cetáceos". Estas recomendaciones fueron avaladas en el taller internacional sobre la orca celebrado en Madrid del 6 al 8 de febrero de 2024 a propuesta del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI). En él participaron expertos en orcas, llegados de diferentes países, y gestores de los gobiernos de España, Portugal y Marruecos. Los expertos recomiendan que en caso de interacción, tanto si se trata de una embarcación a motor como de una embarcación a vela, no se debe detener la embarcación y navegar hacia la costa, a aguas menos profundas. También se aconseja no navegar en la zona delimitada del Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar indicada durante los meses de abril a agosto, y navegar lo más próximo posible a la costa dentro de los límites de seguridad y que se evite que las personas a bordo se acerquen a las bandas, procurando que se sitúen en lugares que proporcionen la mayor protección posible ante eventuales movimientos bruscos que pudieran ocasionar lesiones o la caída al mar, y frente a golpes provocados por el repentino desplazamiento de elementos móviles. Otro de los consejos es evitar la realización de conductas y el empleo de medidas disuasorias que puedan causar muerte, daño, molestia o inquietud a los cetáceos y notificar el avistamiento o la interacción con cetáceos al centro de coordinación de Salvamento (CCS) más próximo a través de los correspondientes canales de VHF (canal 16 o canal de trabajo), conforme a las instrucciones de notificación establecidas a este efecto. El Ministerio de Transporte también solicita que siempre que no suponga un peligro para los tripulantes o el animal, se realicen fotografías de los ejemplares de orca involucrados para tener un mejor registro e identificación de estos cetáceos, y se envíen al correo electrónico que facilite el Centro de Coordinación de Salvamento. ESPECIE VULNERABLE La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del Golfo de Cádiz está catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). Para las especies incluidas en el CEEA, se prohíbe cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlas, perseguirlas o molestarlas. Además existen medidas de protección de los cetáceos entre las que se encuentra la prohibición de acercarse con la embarcación a menos de 60 meros de los cetáceos, alimentar a los animales, tirar alimentos, bebidas, basuras o cualquier otro tipo de objeto o sustancia sólida o líquida que sea perjudicial para los cetáceos; producir ruidos y sonidos fuertes o estridentes para intentar atraerlos o alejarlos, incluyendo la emisión de sonidos bajo el agua. Esta población de orcas cuenta con un plan de conservación desarrollado por la Orden APM/427/2017, de 4 de mayo, por la que se aprueban las medidas de protección, y el Plan de Conservación de las orcas del Estrecho y Golfo de Cádiz, que prohíbe desarrollar la actividad de observación de cetáceos, ya sea de tipo comercial, privada o científica, en el área crítica de la Ensenada de Barbate, Conil y Banco Majuán, durante el periodo crítico para la especie, que tiene lugar del 1 de marzo al 31 de agosto.