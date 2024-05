El primer ministro griego se reúne con Erdogan en Ankara para limar asperezas con Turquía

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se han reunido este lunes en Ankara como parte del proceso de acercamiento entre ambos países en la que es la primera visita de un líder griego a Turquía en cinco años. En medio de las tensiones bilaterales por la delimitación de la frontera marítima y las zonas económicas exclusivas, Mitsotakis ha defendido que pese a los desacuerdos que haya entre ambas naciones son capaces de escribir "una página paralela" con pactos bilaterales. "Los dos vecinos ahora pueden establecer este enfoque de entendimiento mutuo, ya no como una excepción, sino como una normalidad productiva que no se ve negada por las conocidas diferencias en nuestras posiciones", ha subrayado en rueda de prensa, según ha recogido el diario 'Kathimerini'. Por su parte, el mandatario turco ha calificado la conversación con el primer ministro griego de "productiva, honesta y constructiva", si bien después de poner el foco en la lucha contra el terrorismo se ha referido a la minoría turca en Grecia, otro punto de fricción entre las partes. En este sentido, Erdogan ha confirmado este lunes la conversión en mezquita de la iglesia ortodoxa de San Salvador de Cora pese a la "angustia y el descontento" expresados por Atenas. "La mezquita estará abierta para todas aquellas personas que quieran visitarla", ha subrayado el mandatario turco. De la misma forma, Erdogan ha hablado de la importancia de "encontrar una solución justa y permanente al problema de Chipre". "Tal paso fortalecerá la estabilidad y la paz de nuestra región", ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia. Otro de los temas que ha generado malestar bilateral es la situación en la Franja de Gaza, especialmente porque el Gobierno turco no califica al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como una "organización terrorista". "Veo a Hamás como gente que lucha para proteger sus propias tierras y a su propio pueblo", ha señalado Erdogan, agregando que cerca de 1.000 miembros de la milicia palestina están siendo tratados en hospitales turcos. "Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo", ha respondido Mitsotakis en respuesta a las declaraciones de Erdogan sobre el "movimiento de resistencia" palestino, aludiendo, no obstante, a que las partes concuerdan en que una operación a gran escala por parte de Israel contra Rafá "sería inaceptable". El Gobierno grecochipriota suscribió un acuerdo de reconocimiento con Israel sin tener en cuenta a la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocido por Turquía. La isla se encuentra divida en dos partes desde 1974, cuando tropas turcas invadieron el norte por temor a que esta fuera anexionada por Grecia. La capital, Nicosia, está dividida en dos a través de la 'Línea Verde'.