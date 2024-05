Cinco ideas para incorporar las almendras en la dieta diaria

Fortalecimiento de los huesos: A diferencia de muchos otros alimentos no lácteos, las almendras contienen cantidades importantes de calcio, lo que las convierte en un gran aliado para la salud ósea. Además, son ricas en otros minerales esenciales como el fósforo, el magnesio y el potasio. Estos nutrientes ayudan a mantener una estructura ósea fuerte y previenen la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos que los hace más propensos a fracturas. Un estudio publicado en la Journal of the American College of Nutrition respalda que el consumo regular de almendras puede incrementar los niveles de calcio en la sangre, y así fortalece los huesos.