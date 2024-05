Sofía Mazagatos reaparece tras convertirse en madre por segunda vez: "Su llegada ha sido un milagro"

Alejada del foco mediático y volcada completamente en su faceta de mamá, Sofía Mazagatos ha reaparecido tras convertirse en mamá por segunda vez. La exmodelo y el empresario Tito Pajares -con el que lleva 15 años de discreta relación- cumplían un sueño el pasado 15 de diciembre con la llegada al mundo de la pequeña Amanda 8 años después del nacimiento de su primera hija, Sofía, y tras sufrir un durísimo golpe en 2018 al perder a un bebé en el octavo mes de gestación. Radiante, y presumiendo de figura tan solo 5 meses después de dar a luz, Sofía (49) ha asistido a la fiesta de presentación de las nuevas propuestas de MÓ de Multiópticas y ha confesado que se encuentra en un momento "feliz, muy dulce, en el que estoy muy agradecida por todo lo que me ha dado la vida". "Estoy muy contenta y tengo ahora mismo una vida llena que era lo que quería" desvela. "Amanda es un bombón, es un bombón. Ella es mi segunda hija, ha sido muy deseada y muy querida con lo cual su llegada ha sido un milagro" asegura, reconociendo que aunque no ha sido hasta ahora cuando están empezando a dormir "mejor", la pequeña "se porta fenomenal y es muy buena, la verdad que sí". Una niña que como nos ha contado orgullosa "es una monada" y una "mezcla" entre Tito y ella, y que también tiene como loca a su hermanita mayor, Sofía -nacida en 2015- "que me pedía una hermanita hace muchos años ya y ha sido un milagro para todos. Está feliz". "Las chicas somos mayoría en casa" afirma, y respecto a cuál es más consentidor de los dos, Sofía revela que su marido "lleva la parte buena y yo la parte de la disciplina, como todas las mamis". "Soy una madre muy leona, mu pantera, la verdad es que sí, con mis cachorritas" confiesa.