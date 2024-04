Hamás niega que sus líderes vayan a abandonar Gaza y trasladarse a Egipto como parte de un acuerdo con Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha negado que sus líderes vayan a abandonar la Franja de Gaza y trasladarse a Egipto como parte de un acuerdo de alto el fuego con Israel y ha tildado de "noticias inventadas" las informaciones publicadas en las últimas horas sobre esta posibilidad, después de que el grupo haya recibido a través de los mediadores una nueva propuesta de Israel para un acuerdo. Yihad Taha, portavoz del grupo islamista, ha recalcado que "no hay nada de verdad" en estas informaciones, que son "falsas" y que "están destinadas a crear confusión". "Los líderes de Hamás permanecerán en su tierra, con su pueblo, y los únicos que se irán serán los ocupantes nazis", ha zanjado, según ha informado el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás. Por su parte, Izat al Rishq, alto cargo del grupo, ha hecho hincapié en que Hamás no ha publicado ningún comunicado en las últimas horas sobre la última propuesta presentada por Israel, que "sigue siendo estudiada". "Las filtraciones publicadas por algunos medios israelíes sobre este tema tienen como objetivo sembrar la confusión", ha remachado. El alto cargo del grupo Jalil al Haya indicó el sábado que el grupo ya tenía en sus manos la última propuesta de Israel para un acuerdo de alto el fuego en Gaza que incluya la liberación de los secuestrados durante los ataques perpetrados el 7 de octubre contra territorio israelí. Fuentes oficiales israelíes han indicado a medios del país que la propuesta será la última y han señalado que, de no ser aceptada, el Ejército lanzará su esperada ofensiva contra la ciudad de Rafá, en la frontera con Egipto, a pesar de los llamamientos por parte de la comunidad internacional para que no acometa esta operación por su grave impacto a nivel humanitario. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, denunció el domingo que tanto Hamás como Israel están saboteando las conversaciones. "Cada vez que estamos a punto de cerrar algún acuerdo, ambas partes lo sabotean", reseñó en una entrevista concedida al diario israelí 'Haaretz'. Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los citados ataques por parte de Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora más de 34.400 muertos, a los que se suman más de 480 en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques perpetrados por colonos.