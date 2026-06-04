Muere un casco azul y dos resultan heridos por caída de morteros en su posición en Líbano

Beirut, 4 jun (EFE).- Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del país, donde también resultaron heridos otros dos compañeros.

El fallecido, cuya nacionalidad se desconoce todavía, había resultado herido de gravedad durante el incidente de anoche en su zona de despliegue y poco después fue traslado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde murió, según un comunicado de la FINUL.

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Los otros dos cascos azules heridos por los morteros están siendo atendidos en una base de la misión internacional. EFE