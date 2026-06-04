Llega a España nubia Neo 5 GT, con gatillos laterales, ventilador real y un asistente de IA

ZTE ha anunciado la llegada la mercado español de nubia Neo 5 GT, un 'smartphone' de gama media con gran potencia diseñado para los videojuegos, que incorpora gatillos lateral, un sistema de refrigeración con ventilador real y un asistente de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de juego.

El nuevo dispositivo de nubia ha sido diseñado para llevar la experiencia 'gaming' móvil a un nuevo nivel, con la implementación de tecnologías propias de las competiciones de videojuegos (eSports) y prestaciones más propias de gamas altas.

La potencia de este dispositivo está respaldada por un procesador Cold-Core Trinity, basado en una arquitectura eficiente MediaTek D7400 de 4 nm con memoria dinámica LPDDR Max de 6400 Mbps, gestionada por NeoTurbo Engine, que optimiza de forma inteligente los recursos para garantizar altas tasas de fotogramas de forma estable.

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La configuración que llega a España cuenta con 12 GB de RAM, ampliables virtualmente hasta 24 GB, y 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2. Está, además, disponible en tres acabados: 'Phantom Black' y 'Stellar Grey' con iluminación LED trasera, y 'Obsidian Black', más sobrio y sin ilumininación LED, ya que se dirige a un entorno profesional. Cuenta, además, con una configuración de 8 GB de RAM (ampliables hasta 20 GB de forma virtual) y 256 GB de almacenamiento interno.

La pantalla de nubia Neo 5 GT utiliza un panel AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1,5K de 1.224 x 2.720 píxeles, que alcanza un pico de brillo máximo de 4.500 nits para que pueda utilizarse en el exterior, bajo el sol, y ofrece una tasa de refresco de 144Hz y función Eye Care, que reduce la fatiga ocular durante sesiones prolongadas.

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La cámara de este equipo presenta un sistema triple con IA de 50 MP y cámara frontal de 16 MP, incorpora además un amplio conjunto de funciones inteligentes diseñadas para optimizar la experiencia diaria gracias a la IA.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON VENTILADOR REAL

El dispositivo integra un sistema de refrigeración basado en enfriamiento activo con ventilador real, que puede activarse y desactivarse manualmente o dejarse en modo automático, y en una superficie de disipación de calor de 29.508 mm2, que utiliza canales de flujo de aire para dirigir el enfriamiento directamente hacia la CPU y la batería.

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ZTE ha destacado la integración de los gatillos laterales Neo Triggers 5.0 de 550Hz de tasa de muestreo táctil, que ofrecen una latencia de 5,5ms y una velocidad de toque de 3.049Hz para ganar velocidad y precisión. Cuenta también con el algoritmo Magic Touch 3.0, que da prioridad a la sensibilidad de la pantalla en presencia de humedad o sudor.

Para aguantar largas sesiones de juego, el dispositivo integra una batería de doble celda de 6.210mAh y carga rápida de 45W. El modo extremo hace que al llegar a 5 por ciento de batería se puede seguir jugando hasta 23 minutos adicionales o mantener en espera el móvil hasta 29 horas.

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La función de Carga Bypass del dispositivo alimenta directamente el 'smartphone' durante el juego sin pasar por la batería, lo que protege la estabilidad de la batería, reduce su temperatura y prolonga la durabilidad.

DISEÑO ERGONÓMICO

En diseño, nubia Neo 5 GT presenta una trasera completamente plana, sin saliente de cámara, que mejora el agarre y aporta mayor estabilidad durante el uso prolongado. La ergonomía se refuerza con esquinas redondeadas y un cable de carga especializado de 90°.

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En el apartado audiovisual, incorpora altavoces estéreo duales con DTS:X Ultra, motor lineal X-Axis e iluminación trasera 'Eagle Eye', inspirada en la mirada de un águila, junto a LEDs personalizables integrados también en el ventilador.

El ecosistema AI Game Space 5.0 concentra las principales funciones de optimización y control del rendimiento gaming, incluido eel asistente inteligente AI Copilot Demi 2.0, diseñado para mejorar la experiencia de juego.

Su lanzamiento en España está previsto para la primera quincena de junio. El dispositivo estará disponible en Amazon, Mediamarkt, AliExpress, Miravia, TikTok Shop y tiendas especializadas con un precio de 449 euros para la versión de 12 GB+256 GB, disponible en los acabados 'Phantom Black' y 'Stellar Silver'. Además, la variante orientada al entorno profesional en el acabado 'Obsidian Black', tendrá un precio de 399 euros.

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