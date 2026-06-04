Investigado un hombre por arrastrar a un perro atado al parachoques de un vehículo y golpearlo

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un hombre de 84 años como presunto autor de un delito de maltrato animal por arrastrar a su perro atado al parachoques de un vehículo y golpearlo.

Los agentes del Puesto de Renedo de Piélagos comenzaron una investigación al conocer que, a principios de mayo, en el municipio de Piélagos, un hombre circulaba con un vehículo que llevaba atado al parachoques a un perro, que iba arrastrando por el suelo.

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Personas que lo vieron le recriminaron lo que hacía y el hombre paró el vehículo, se bajó y, tras golpear varias veces al perro, le introdujo en el interior del automóvil y se fue.

Tras diferentes indagaciones, los agentes averiguaron la identidad del presunto autor y, una vez localizado a finales del pasado mes de mayo, comprobaron que actualmente el perro se encuentra en buen estado y no tiene lesiones.

Una vez en dependencias de la Guardia Civil, y en calidad de investigado, se le han instruido diligencias como presunto autor de los hechos citados.