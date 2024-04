Javier González Calvo no acudirá al proceso electoral en la RFEF por "ilegal y viciado"

El abogado extremeño Francisco Javier González Calvo confirmó este jueves que no se va a presentar este jueves su candidatura para las próximas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) porque "adolece de garantías reglamentarias, ilegal y viciado" ya que no se han sustituido a los miembros de la actual asamblea federativa que han dejado ya de serlo, pero que tiene una candidatura "firme, convicción y apoyos" para hacerlo en cuanto se cumpla con la legalidad. "Nuestra candidatura es firme, pero, lamentablemente, nuestra aspiración de presentarnos a este primer proceso tendrá que esperar. No porque nos falten convicción y apoyos, sino porque el proceso adolece de garantías reglamentarias y no podemos validarlo con nuestra concurrencia", aseguró González Calvo en rueda de prensa en Madrid, El exconsejero delegado del Córdoba CF dejó claro que se oponer "a la valides de este proceso" y que por ello han presentado "una impugnación" al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), además de solicitar la "adopción de medidas cautelares para la suspensión de este proceso viciado para evitar un mayor atropello". González Calvo aludió principalmente al "incumplimiento" que se ha llevado a cabo por parte de la Junta Directiva de la RFEF de no sustituir a los cerca de "40 asambleístas" que han perdido "la condición por la que fueron elegidos y que forman parte del censo electoral", recalcando que, en primer lugar, deberían celebrarse "unas elecciones parciales para elegir a estos miembros que se han dado de baja".