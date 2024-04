El presidente de Guatemala destituye a la ministra de Medio Ambiente por supuesta corrupción

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha anunciado este domingo la destitución de la ministra de Medio Ambiente, María José Iturbide, después de que se conociera que había asignado vehículos oficiales y elementos de seguridad a su hija, María Fernanda Iturbdide, para sus actividades personales. "(Arévalo) ha tomado esta decisión para evitar cualquier duda sobre el compromiso de su Administración y la tolerancia cero al mal uso de recursos de Estado y a la corrupción", reza un comunicado del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica. Asimismo, ha ordenado a la Comisión Nacional contra la Corrupción crear directrices presidenciales para el uso de vehículos oficiales, garantizando su uso responsable y ético, en línea con los principios que estarán contenido en el código de ética para funcionarios. "Agradecemos a Iturbide por el servicio prestado al Gobierno de la República y al pueblo de Guatemala. Con rendición de cuentas, Guatemala sale a delante", ha concluido Guerrero. Por su parte, Arévalo ha subrayado a través de sus redes sociales que no permitirá corrupción durante su mandato: "Quiero demostrar al pueblo de Guatemala que nuestro Gobierno es diferente. No toleraremos prácticas que puedan estar reñidas con el debido comportamiento de todo servidor público". "Este es un precedente para todo nuestro gabinete, que además, fijará criterio para otros órganos de la Administración pública", ha añadido el mandatario guatemalteco. Horas antes, la 'número dos' de Arévalo, Karin Herrera, calificó de "inadmisible lo sucedido en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales". La semana pasada, Iturbide indicó que era "consciente de los riesgos" que su cargo conlleva "cuando se trabaja en favor de la protección del ambiente y los recursos naturales del país", mostrándose "dispuesta a enfrentar las dificultades, los retos y las presiones". "Lo que no estoy dispuesta es a que atenten contra la seguridad de mi familia. Hace alguna semanas, mi hija fue objeto de intimidación y persecución (...) Como madre, ante esta situación, mi reacción fue proveerle de seguridad temporal. Como ministra, reconozco que en ese momento existió un mal procedimiento para pedir la protección de mi familia, pues mi reacción fue inmediata", explicó entonces. Tras ello, reiteró su "compromiso por cuidar los recursos naturales del país", así como los financieros, si bien pidió la Ministerio de Gobernación que realizara el análisis de riesgo y seguridad de su familia.