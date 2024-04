Cameron y Sejourne piden apoyo a Ucrania en aniversario de la Entente Cordiale

Londres, 8 abr (EFE).- El ministro británico de Exteriores, David Cameron, y su homólogo francés, Stéphane Sejourne, pidieron este lunes, en un artículo conjunto con motivo del 120 aniversario de la Entente Cordiale, el apoyo internacional para Ucrania a fin de ayudar a ese país a "ganar la guerra" ante la agresión rusa.

"Ambos tenemos absolutamente claro: Ucrania debe ganar esta guerra. Si Ucrania pierde, todos perdemos. El coste de no apoyar a Ucrania ahora será mucho mayor que el coste de repeler a (presidente ruso, Vladímir) Putin", escriben en 'The Telegraph', con motivo del aniversario del tratado de no agresión firmado en 1904.

Añaden que es necesario asegurar la derrota de Rusia porque "el mundo está observando y nos juzgará si fallamos".

"El Reino Unido y Francia están orgullosos del apoyo que hemos brindado a Ucrania, desde sanciones sin precedentes hasta entregas coordinadas de los primeros sistemas de misiles de largo alcance, Scalp y Storm Shadow", puntualizan.

"La guerra de agresión de Rusia en Ucrania está en su tercer año y está teniendo un profundo impacto en la seguridad europea y euro-atlántica. Hay un conflicto de inestabilidad en Medio Oriente, con ramificaciones que se sienten profundamente en nuestras propias sociedades. Y está el enorme desafío global del cambio climático", subrayan.

"Somos socios en la lucha contra el terrorismo y el extremismo -dicen-. Incluso cuando condenamos la guerra de agresión de Putin en Ucrania, hemos expresado solidaridad con el pueblo ruso después de la horrible violencia infligida por el Estado Islámico en el Ayuntamiento de Crocus" del pasado marzo en Moscú.

"Y debemos ser inquebrantables en nuestro trabajo crítico para abordar el cambio climático y desarrollar sistemas energéticos libres de carbono".

Los dos ministros avisan que "no corresponde a Francia y el Reino Unido resolver estos desafíos solos. Pero, juntos, podemos movilizar a otros para que se unan a nosotros para superarlos".

Cameron y Sejourne resaltan el compromiso de la amistad entre los dos países, basado en la seguridad y prosperidad.

"Durante los últimos 120 años, no sólo hemos forjado una estrecha amistad. Hemos ayudado a forjar un mundo mejor", resaltan.