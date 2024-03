México firma acuerdo con Ecuador y Colombia para pagar a migrantes retornados

Ciudad de México, 26 mar (EFE).- El Gobierno de México firmó un acuerdo con Colombia y Ecuador para, al igual que ya sucede con Venezuela, pagar 110 dólares mensuales a migrantes retornados a esos países bajo un programa de prácticas profesionales, anunció este martes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad, pero va a ser igual (que Venezuela) y nosotros estamos dispuestos a apoyar porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio, lo tenemos que hacer y se va avanzando", señaló el mandatario en su conferencia matutina.

Sin más detalles, adelantó que será un acuerdo similar al que reveló el jueves pasado la canciller mexicana, Alicia Bárcena, quien detalló que México paga 110 dólares mensuales por seis meses a venezolanos deportados bajo los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, de aprendices profesionales, y Sembrando Vida, para campesinos.

El pacto con Venezuela despertó críticas de la oposición mexicana, mientras que la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez lo calificó de "ilegal".

Pero López Obrador defendió aportar ingresos a los migrantes para que permanezcan en sus países, al citar que el Gobierno de México destina 4.000 millones de dólares anuales para controlar el tránsito migratorio, el apoyo de la Guardia Nacional y protección a indocumentados.

"Entonces, también (es mejor) en términos de eficacia, pero sobre todo por razones humanitarias, nos conviene más ayudar a que la gente tenga trabajo en sus pueblos", apuntó.

El mandatario argumentó que "esto no le gusta a los conservadores, o sea, no van a aceptarlo nunca" porque "los conservadores no saben más que querer resolver todo por la fuerza”.

“México es de los países con menos desempleo en el mundo, porque ese es el otro alegato: ¿Por qué no se hace en México y se hace con extranjeros? Es una mentalidad también muy reaccionaria, nosotros somos del partido de la fraternidad universal", manifestó.

El presidente aseguró que, con sus programas sociales, "se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio", pues su Gobierno ha "hecho evaluaciones, incluso grabaciones, videos, de la gente que en otros países recibe estos apoyos", en referencia a Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Estamos absolutamente seguros de que si se apoya a la gente en sus lugares de origen se reduce considerablemente el flujo migratorio, pero eso requiere de recursos y eso es lo que no ha querido hacer el Gobierno de Estados Unidos, destinar fondos para apoyar a los pueblos de América Latina", insistió.

Los acuerdos ocurren ante el crecimiento de la migración irregular a través de México, que subió un 77,2 % en 2023 hasta superar las 782.000 personas, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno. EFE

