Chiara Ferragni y Fedez rompen su relación sentimental

Tras meses de especulaciones se confirma la noticia: Chiara Ferragni y Fedez rompen su relación tras ocho años de amor insaciable, tal y como ha confirmado el diario italiano Corriere della Sera, que a su vez ha contrastado las informaciones que dio otro medio, Dagospia. Muchos han sido los rumores que ha habido estos meses por redes sociales tras el poco contenido que había de ellos, pero no ha sido hasta hoy cuando hemos conocido que ambos han decidido poner punto y final a su historia de amor. La ruptura había tenido lugar el pasado fin de semana, tras vivir un tiempo convulso, de crisis empresarial tras las polémicas en las que se ha visto envuelta la influencer. Recordemos que ha sido multada en varias ocasiones por las prácticas de marketing que ha llevado con algunas colaboraciones. Tras su último escándalo, Chiara decidió alejarse de las redes sociales y a su vuelta no ha vuelto a publicar nada con su marido, con el que se dio el 'Si, quiero' el pasado 2019... lo que provocaba una oleada de comentarios de sus seguidores, que ya se olían lo peor. En cuanto a los detalles de la ruptura, el medio Dagospia ha asegurado que Fedez abandonó el domicilio familiar el pasado domingo y por el momento no ha regresado. Y es que todo apunta a que el cáncer que padeció en 2022 el influencer y la posterior crisis les han pasado factura hasta el punto de tomar esta difícil situación.