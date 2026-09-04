España y México estrechan alianza tecnológica hacia una "tercera vía" digital

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Ciudad de México, 4 sep (EFE).- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció este viernes un acuerdo de cooperación con México en materia de inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, digitalización y conectividad, en un momento global en el que Europa y Latinoamérica buscan construir una "tercera vía" frente a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China.

López, quien este viernes finaliza su viaje de tres días por México, recapituló que durante su visita se avanzó en la preparación del Foro Digital Iberoamericano, que se llevará a cabo durante la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid, en el cual ambos países tienen "puesta toda la importancia" hacia la consolidación interregional de "una tercera vía" en la carrera tecnológica actual.

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"En esa gran carrera en la que todos sabemos que hay dos grandes gigantes con EE.UU. y China (…) también un modelo de potencias medias, un modelo donde desde la Europa e Iberoamérica tienen mucho que dar", afirmó López, en conferencia de prensa en la residencia de la Embajada española en Ciudad de México.

El ministro destacó que México y España "comparten una visión humanista de la IA", algo que consideró "crucial" especialmente "en el momento actual que estamos viviendo de transformación digital y de inteligencia artificial".

En ese sentido, López dio a conocer un acuerdo de colaboración con México, llamado Memorando de Entendimiento en materia de cooperación en Digitalización, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Conectividad.

El acuerdo busca fortalecer las capacidades tecnológicas de ambos países a través del intercambio técnico, misiones internacionales y eventos conjuntos, entre otras formas de cooperación, con un cronograma de actividades previstas hasta junio de 2027.

El plan de trabajo consta de diez puntos, entre los que destaca la colaboración en los modelos de lenguaje (LLM, en inglés) para construir modelos "que también aprendan el español" y potenciar su uso en la función pública, apuntó López.

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También se acordó cooperar en la simplificación de trámites administrativos con IA, en el desarrollo de modelos de identidad digital para el acceso a los servicios públicos, en la capacitación digital de servidores públicos y en la mejora de la conectividad en México, agregó.

López destacó además los proyectos de supercomputación compartidos, así como la planificación y operación de los centros de datos, lo que llamó "una de las grandes batallas de nuestro tiempo".

Asimismo, resaltó la importancia de unir esfuerzos en materia de ciberseguridad, al considerar que es "la mayor amenaza que tienen todos los países y todas las empresas", además del desarrollo de herramientas digitales conjuntas para la gestión de las catástrofes naturales y la mitigación del cambio climático.

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"Es lo que queremos, una inteligencia artificial para mejorar, no para hacer el mal", sostuvo el ministro español.

El entendimiento fue suscrito por López junto con su homólogo mexicano, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. EFE

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