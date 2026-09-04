Perú llevará una delegación de 492 deportistas a los Juegos Suramericanos de Santa Fe

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Lima, 4 sep (EFE).- La delegación de Perú en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 estará compuesta por 492 deportistas, entre ellos 265 hombres y 227 mujeres, según anunció este viernes en un comunicado el Comité Olímpico Peruano.

Los deportistas peruanos competirán en un total de 37 disciplinas, entre las que se encuentran atletismo, escalada, esquí náutico, levantamiento de pesas, triatlón, tiro, vela, hockey sobre césped, balonmano, canotaje, gimnasia, remo, sóftbol, ciclismo, pádel, surf, bolos y bochas.

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También habrá representantes de Perú en las competencias de bádminton, tiro Con Arco, esgrima, lucha, voleibol playa, taekwondo, tenis, squash, pentatlón moderno, judo, golf, fútbol, e-sports, paleta frontón, patinaje, rugby, natación y kárate.

Perú ocupa el séptimo puesto dentro del medallero histórico de los Juegos Suramericanos, con un total de 897 medallas, entre ellas 209 de oro, 288 de plata y 400 de bronce.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se cumplirán en Argentina del 12 al 26 de septiembre.

Para despedir al equipo peruano, el Comité Olímpico y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) realizarán la tradicional ceremonia de abanderados donde se entregará la bandera a los deportistas que estarán junto con la delegación nacional en la inauguración de los Juegos. EFE

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