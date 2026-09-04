Marruecos recibió más de 14 millones de turistas en los primeros ocho meses de 2026

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Rabat, 4 sep (EFE).- Marruecos recibió 14,1 millones de turistas en los primeros ocho meses de este año, un incremento de 4,5 % respecto al mismo período de 2025, según informó este viernes el Ministerio marroquí de Turismo.

De acuerdo con un comunicado del ministerio, las llegadas de turistas en el mes de agosto superaron por primera vez la cifra de dos millones de personas, lo que representa un crecimiento del 3 % respecto al mismo mes el año pasado.

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"Estos resultados confirman la solidez de la temporada estival y el buen comportamiento de la afluencia turística", se lee en la nota.

La ministra del ramo, Fatim Zahra Ammor, indicó en una declaración recogida por el comunicado que la dinámica del turismo marroquí se asienta "de manera duradera sobre bases sólidas" y apuntó que la inversión destinada al sector ha dado resultados en cuanto a afluencia e impacto socioeconómico.

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"El potencial sigue siendo considerable. La próxima etapa deberá permitirnos multiplicarlo y lograr que sus beneficios alcancen a un mayor número de territorios y actores del sector", añadió.

Marruecos recibió un récord de 19,8 millones de turistas en 2025, con Francia, España, Reino Unido, Bélgica e Italia como principales mercados emisores. EFE