Ya disponible la tienda de ChatGPT para clientes de las versiones Plus, Enterprise y la nueva opción Team

11/01/2024

OpenAI ha lanzado este jueves su ChatGPT Store, una tienda de venta de 'chatbots' creados por los usuarios de su plataforma, que ya está disponible para usuarios de ChatGPT Plus, Enterprise y Team, siendo esta última una opción de para equipos de trabajo de menor tamaño. La compañía permite a los usuarios de su 'chatbot' crear variaciones de la versión original, conocidas como GPT, para que puedan adaptar esta herramienta a propósitos específicos y compartirla posteriormente con la comunidad si así lo desean. Fue en noviembre del año pasado cuando la firma tecnológica anunció una tienda específica para monetizar 'chatbots' personalizados que, si bien iba a estar disponible a finales de 2023, se postergó su lanzamiento por circunstancias "inesperadas". OpenAI ha confirmado ahora que su tienda de GPT ya está disponible para los usuarios de las versiones ChatGPT Plus, ChatGPT Team y ChatGPT Enterprise -para empresas- y ChatGPT Team, un plan de pago para equipos de trabajo de pequeño tamaño. Todos ellos podrán entonctrar GPT "útiles y populares" en este apartado para su compra. Estos se muestran en una tabla de clasificación de la comunidad, que acoge categorías como 'DALL-E', 'redacción', 'investigación', 'programación', 'educación' y 'estilo de vida'. Las compañía ha comentado, por otra parte, que también destacará los GPT más "impactantes" y ha destacados algunos ya existentes en su tienda. Se trata de AIITrails, que ofrece recomendaciones de senderos personalizadas o CK-12 Flexi AI, que permite a los usuarios aprender matemáticas y ciencias. Por otra parte, ha recordado que crear un GOT "es simple y no requiere ninguna habilidad de codificación", por lo que solo es necesario marcar la opción 'Para todos' una vez se guarde el GPT. Asimismo, se debe verificar el perfil de desarrollador y habilitar el nombre o el sitio web verificado. La tecnológica ha adelantado que durante este primer trimestre lanzará un programa de monetización para desarrolladores de GPT y que pagará a los creadores estadounidenses en función de la interacción de los usuarios con sus 'chatbots' creados. Para terminar, ha matizado que la tienda de GPT incluirá controles de administración mejoradosdetalles sobre cómo se comparten los GPT internos y qué GPT externos se pueden usar dentro de la empresa para los clientes de ChatGPT Enterprise.