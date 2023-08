Consiguen mejorar la memoria con una experiencia olfativa altamente efectiva y asequible

El enriquecimiento olfativo puede proporcionar una vía eficaz y de bajo esfuerzo para mejorar la salud del cerebro en adultos mayores, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California (UC Irvine), en Estados Unidos, quienes se han propuesto encontrar un nuevo enfoque para el tratamiento de la pérdida cognitiva que requiera poco esfuerzo pero que sea altamente efectivo y asequible. Aunque es un estudio preliminar la investigación de la UC Irvine sobre los aromas mientras se duerme generó un aumento cognitivo del 226 por ciento en comparación con el grupo de control. Los investigadores dicen que el hallazgo transforma el vínculo conocido desde hace mucho tiempo entre el olfato y la memoria en una técnica fácil y no invasiva para fortalecer la memoria y potencialmente disuadir la demencia. El enriquecimiento ambiental se ha estudiado durante mucho tiempo en ratas y ratones, que se pueden enriquecer colocándolos en una jaula grande con sus congéneres, una rueda para correr y elementos físicos que cambian regularmente, en lugar de su jaula de caja restrictiva (Kempermann, 2019) . El enriquecimiento estimula la neuroplasticidad que mejora sus síntomas neurológicos similares a los humanos en más de dos docenas de modelos animales de trastornos neurológicos humanos. "Cuando una fragancia flotaba en las habitaciones de los adultos mayores durante dos horas todas las noches durante seis meses, los recuerdos se disparaban", advierten los investigadores. El proyecto se llevó a cabo a través del Centro UCI para la Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria. Involucró a hombres y mujeres de 60 a 85 años sin problemas de memoria. A todos se les entregó un difusor y siete cartuchos, cada uno de los cuales contenía un único y diferente aceite natural. Las personas del grupo enriquecido recibieron cartuchos de potencia completa. Los participantes del grupo de control recibieron los aceites en pequeñas cantidades. Los participantes colocaron un cartucho diferente en su difusor cada noche antes de acostarse y se activó durante dos horas mientras dormían. Las personas del grupo enriquecido mostraron un aumento del 226 por ciento en el rendimiento cognitivo en comparación con el grupo de control, según lo medido por una prueba de lista de palabras comúnmente utilizada para evaluar la memoria. Las imágenes revelaron una mejor integridad en la vía del cerebro llamada fascículo uncinado izquierdo. Esta vía, que conecta el lóbulo temporal medial con la corteza prefrontal de toma de decisiones, se vuelve menos sólida con la edad. Los participantes también informaron dormir más profundamente. Los científicos saben desde hace tiempo que la pérdida de la capacidad olfativa, o la capacidad de oler, puede predecir el desarrollo de casi 70 enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Estos incluyen el Alzheimer y otras demencias, el Parkinson, la esquizofrenia y el alcoholismo. Está surgiendo evidencia sobre un vínculo entre la pérdida del olfato debido a Covid-19 y la consiguiente disminución cognitiva. Los investigadores descubrieron previamente que exponer a las personas con demencia moderada a hasta 40 olores diferentes dos veces al día durante un período de tiempo mejoró su memoria y sus habilidades lingüísticas, alivió la depresión y mejoró sus capacidades olfativas. El equipo de UCI decidió intentar convertir este conocimiento en una herramienta fácil y no invasiva para combatir la demencia. "La realidad es que a partir de los 60 años, el sentido del olfato y la cognición comienzan a caer por un precipicio. Pero no es realista pensar que las personas con deterioro cognitivo puedan abrir, oler y cerrar 80 botellas de olor diariamente. Esto sería difícil incluso para aquellos sin demencia", ha señalado Michael Leon, profesor de neurobiología y comportamiento y miembro del CNLM. "Es por eso que redujimos la cantidad de aromas a solo siete, exponiendo a los participantes a solo uno cada vez, en lugar de los múltiples aromas utilizados simultáneamente en proyectos de investigación anteriores. Al hacer posible que las personas experimenten los olores mientras duermen, eliminamos la necesidad de reservar tiempo para esto durante las horas de vigilia todos los días", ha explicado. Los investigadores dicen que los resultados de su estudio confirman lo que los científicos aprendieron sobre la conexión entre el olfato y la memoria. "El sentido del olfato tiene el privilegio especial de estar conectado directamente con los circuitos de memoria del cerebro", ha afirmado Michael Yassa, profesor y presidente James L. McGaugh en Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria. El director del CNLM, ejerció como investigador colaborador. "Todos los demás sentidos se enrutan primero a través del tálamo. Todo el mundo ha experimentado lo poderosos que son los aromas para evocar recuerdos, incluso desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a diferencia de los cambios en la visión que tratamos con anteojos y audífonos para la discapacidad auditiva, no ha habido ninguna intervención para la pérdida del olfato", ha añadido. Ahora, al equipo le gustaría estudiar el impacto de la técnica en personas con pérdida cognitiva diagnosticada. Los investigadores también dicen que esperan que el hallazgo conduzca a más investigaciones sobre terapias olfativas para el deterioro de la memoria. Se espera que un producto basado en su estudio y diseñado para que la gente lo use en casa salga al mercado este otoño.