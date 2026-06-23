Investido de nuevo el primer ministro de Guinea Ecuatorial tras la dimisión del Gobierno

Nairobi, 23 jun (EFE).- Manuel Osa Nsue Nsua fue de nuevo investido como primer ministro de Guinea Ecuatorial, después de dimitir la pasada semana junto al Gobierno en bloque por haber incumplido sus objetivos, informó el Ejecutivo ecuatoguineano.

Según un comunicado oficial, el jefe de Estado del país, Teodoro Obiang, presidió este lunes la ceremonia en la que el primer ministro fue "reconducido" para el puesto, en el Palacio del Pueblo, sede de la Presidencia en la capital, Malabo.

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"Su perfil tecnocrático se ajusta al objetivo presidencial de aplicar la disciplina fiscal y diversificar la economía nacional. Es el undécimo primer ministro y su nuevo nombramiento inicia la formación de un gobierno con estructura ministerial reducida", señaló el comunicado, sin dar más detalles.

Durante el acto, Obiang "le exhortó a trabajar con determinación, espíritu de servicio y sentido de Estado para garantizar una coordinación eficaz y una adecuada ejecución de los programas gubernamentales orientados al desarrollo nacional".

El primer ministro expresó "su firme voluntad de poner toda su experiencia y capacidad al servicio de la nación, trabajando en estrecha colaboración con los miembros del Gobierno para consolidar los logros alcanzados y responder a las aspiraciones de bienestar y progreso de los ciudadanos", según la nota oficial.

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Osa Nsue Nsua presentó el pasado día 16 la dimisión en bloque del Gobierno tras "constatarse que el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados apenas ha alcanzado el 10 %", según informó ese día el vicepresidente, Teodoro Nguema Obiang.

La renuncia del Gobierno, nombrado en agosto de 2024, se comunicó durante la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, precisó el vicepresidente, hijo del jefe de Estado y popularmente conocido como Teodorín.

Nguema Obiang destacó que la confianza depositada por el jefe de Estado en los miembros del Ejecutivo "exige eficacia, disciplina, capacidad de gestión, rendición de cuentas y una clara orientación hacia los resultados".

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos uno de los países más corruptos y represivos del mundo.

Teodoro Obiang, de 84 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo. EFE

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