La mayoría de estadounidenses cree que la raza debería influir poco en el acceso a universidades

WASHINGTON (AP) — Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos decide sobre el futuro de la discriminación positiva, la mayoría de adultos en el país cree que la corte debería permitir que las universidades tengan en cuenta la raza de los alumnos dentro de su proceso de admisión, aunque pocos creen que deba ser un factor determinante, según un nuevo sondeo.

En el sondeo de mayo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 63% de los encuestados dijeron que la Corte Suprema no debe impedir que las universidades valoren la raza o etnia en sus procesos de admisión. Había pocas diferencias en función de tendencia política o raza.

En cambio, los entrevistados eran más propensos a decir que factores como las notas y la puntuación en pruebas estandarizadas debían ser importantes, mientras que el 68% de los adultos dijo que la raza y la etnia no deberían factores significativos.

El sondeo refleja un apoyo general a las medidas de discriminación positiva, a pesar de que el futuro de la práctica esté en duda. Se espera que la Corte Suprema se pronuncie pronto sobre demandas contra los sistemas de admisión de la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. Con una mayoría conservadora en la corte, muchos administradores de universidades se preparan para una decisión que podría rebajar o eliminar la consideración de la raza en sus mecanismos de selección.

La opinión de los estadounidenses sobre el tema, que debe permitirse valorar la raza pero sólo como un factor de poco peso, coincide en general con las prácticas de las universidades.

Muchos centros, especialmente los más selectivos, dicen que la raza es apenas uno de los muchos factores que pueden valorar los responsables cuando eligen qué alumnos son aceptados. Señalan que no supone una gran influencia, pero en ocasiones puede dar una ventaja a estudiantes de comunidades poco representadas en decisiones muy ajustadas. Las universidades defienden esa práctica como una forma de reunir un grupo variado de estudiantes en el campus, y señalan que la diversidad racial beneficia a todos los alumnos.

Se desconoce cuántas universidades valoran la raza en sus procesos de selección, y la práctica está prohibida en nueve estados, incluidos California, Michigan y Florida.

Layla Trombley dijo que es una cuestión de justicia. Los alumnos blancos tuvieron ventaja durante mucho tiempo en las admisiones debido al racismo institucional, dijo Trombley, que es medio negra. La discriminación positiva ayuda a igualar el terreno de juego, señaló.

“Parece difícil entrar si uno no tiene esa ayuda, simplemente porque tradicionalmente no se nos veía como trabajadores o inteligentes”, dijo Trombley, que dijo ser de tendencia política moderada.

Trombley explicó que ella había experimentado esa clase de prejuicios durante su infancia en una zona de mayoría blanca. En la escuela, señaló, sentía que siempre se la subestimaba.

El 13% de los encuestados dijo que creía que la raza debía ser una parte muy o extremadamente importante del proceso de admisión, según el sondeo, y el 18% dijo que debía ser algo importante. Adultos negros e hispanos eran más propensos a decir que debería ser, como mínimo, muy importante.

El sondeo encontró opiniones similares sobre el género. El 9% de los adultos dijo que debe ser un factor muy importante, el 14% algo importante y el 77% poco importante o nada en absoluto. Hombres y mujeres tenían opiniones similares sobre la cuestión.

En cambio, el 62% de los estadounidenses cree que las calificaciones de secundaria deben ser muy importantes, y un 30% dijo que deben ser algo importantes. Casi la mitad dijo que las pruebas estandarizadas deben ser muy importantes.

Para Jana Winston, las admisiones universitarias deberían ser sólo una cuestión de mérito y los alumnos deberían elegirse en función de sus notas, sus resultados en pruebas y actividades extracurriculares, afirmó.

“No creo que la raza deba tener absolutamente nada que ver con ello”, dijo Winston, de Batesburg-Leesville, que es mitad blanca y mitad cherokee.

Dar preferencia a alumnos de algunas razas le parecía injusto para otros con la misma cualificación académica, señaló Winston, de 50 años y que se definió como moderada.

Muchas universidades también tienen en cuenta las aptitudes deportivas de los posibles alumnos, pero el sondeo mostró que la mayoría de los estadounidenses creen que eso debería tener poca influencia. Apenas el 9% dijo que la actividad deportiva deba ser muy importante, el 29% dijo que debería ser algo importante.

De forma similar, pocos creían que los lazos familias debieran ser un factor muy determinante.

Apenas el 9% dijo que debía ser muy importante si un familiar había asistido a esa universidad, y el 18% dijo que debía ser algo importante. Había opiniones similares sobre los alumnos cuyas familias hubieran donado a la universidad, con apenas un 10% que dijo que las donaciones debían ser muy importantes.

La práctica de favorecer a los hijos de antiguos alumnos ha sido criticada en los últimos años por críticos que dicen que favorecen a alumnos blancos y acomodados. Si la Corte Suprema veta la discriminación positiva, algunos expertos en educación creen que más universidades podrían sumarse a las que ya han eliminado ese factor en sus procesos, como una forma de retirar un obstáculo para los alumnos de color.

Por otro lado, la opinión en general sobre la Corte Suprema ha empeorado tras la decisión del año pasado que revocó un precedente judicial y permitió a los estados prohibir o limitar de forma estricta el acceso al aborto. En torno al 12% de los estadounidenses dijo tener mucha confianza en la corte, mientras que el 48% sólo tiene algo de confianza en el tribunal y el 39% apenas tiene ninguna, según el sondeo.

