Citi gana pelea final contra Revlon por pago erróneo de US$900M

(Bloomberg) -- Una dura batalla entre Citigroup Inc. y los acreedores de Revlon Inc. por un error épico en el que el banco transfirió accidentalmente a los prestamistas casi US$1.000 millones finalmente concluyó con un pronunciamiento judicial: caso desestimado.

La orden de sobreseimiento se produjo el lunes, después de que los últimos prestamistas que se resistían a devolver el dinero acordaran regresar su parte de los US$504 millones que aún les quedaban a los acreedores tras la victoria de Citigroup en los tribunales.

Las suma era parte de un pago erróneo original de más de US$900 millones, parte de los cuales ya habían sido devueltos voluntariamente al banco por otros beneficiarios.

