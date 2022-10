Citroën inventa un coche de cartón a favor de la sostenibilidad

El último estudio de Citroën es un singular coche eléctrico que utiliza paneles de cartón corrugado y otros materiales ligeros reciclables en un intento de preservar los recursos naturales del planeta. El anguloso y sencillo vehículo llamado Oli dispone de una plataforma de carga tipo pick-up en la parte trasera y equipa ruedas extraanchas de 20 pulgadas calzadas con neumáticos especiales que, según el fabricante Goodyear, garantizan una duración de 80.000 kilómetros. Según Citroën, el estudio es la interpretación de la marca de lo que podrían llegar a ser los futuros eléctricos. El objetivo del prototipo es también demostrar que los coches totalmente eléctricos no tienen por qué ser muy caros. "Citroën cree que la electrificación no debe significar una extorsión y que tener conciencia ecológica no debe ser un castigo que restrinja nuestra movilidad o que haga que los vehículos sean menos gratificantes para conducir", afirmó Vincent Cobée, máximo responsable de Citroën. El socio del proyecto de Citroën, el gigante químico alemán BASF, señaló que Oli ofrece una serie de "soluciones para ahorrar recursos y lograr una economía circular". Según la marca francesa propiedad del grupo Stellantis, el capó plano, el techo y los paneles traseros de carga se eligieron para cumplir los objetivos de bajo peso, alta resistencia y máxima durabilidad. Estos están fabricados con cartón corrugado reciclado tipo nido de abeja dispuestos en una estructura de sándwich entre paneles de refuerzo de fibra de vidrio. Los materiales están recubiertos de una capa protectora de resina resistente y texturizada. Citroën estima el precio del Oli, basado en el pequeño y también eléctrico Ami de 2020, en unos 25.000 euros. El coche utiliza una pequeña batería de 40 kW y está previsto que pese solo 1.000 kilogramos. Con una velocidad máxima limitada a 110 km/h y una autonomía útil de 400 kilómetros, el Oli es idóneo para circular en entornos urbanos. Según Citroën, la recarga de la batería del 20 al 80 por ciento se realiza en solo 23 minutos. dpa