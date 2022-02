Apollo acuerda comprar Novolex a Carlyle por US$6.000 millones

(Bloomberg) -- Apollo Global Management Inc. comprará a Carlyle Group Inc. una participación mayoritaria en Novolex Holdings.

Carlyle conservará una participación minoritaria en la empresa de embalaje, según un comunicado dado a conocer el lunes que confirmó un informe anterior de Bloomberg News. Los términos financieros no fueron revelados.

La transacción valora a Novolex en unos US$6.000 millones, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada debido a que la información no es de carácter público.

Novolex desarrolla y fabrica productos de plástico y papel, como bolsas, vasos y recipientes para llevar, utilizados por la industria de servicios alimentarios. Apollo planea ayudar a la compañía a entablar más relaciones con clientes de primer nivel, según el comunicado.

El acuerdo corresponde a la última empresa de embalaje a gran escala en ser adquirida por una firma de capital privado, a las que les gusta el flujo de caja constante. Stone Canyon Industries está evaluando una venta de Mauser Packaging Solutions que podría valorar a la compañía en hasta US$8.000 millones, mientras que los dueños de Five Star Holdings también están considerando una venta de la compañía, informó Bloomberg News.

Carlyle compró Novolex en 2016 a Wind Point Partners y TPG Inc.

La firma, dirigida por su presidente y director ejecutivo, Stanley Bikulege, emplea a más de 10.000 personas y opera 57 instalaciones de fabricación en todo el mundo con marcas como Hilex Poly, Duro Bag y Burrows Packaging.

“Estamos orgullosos de nuestra asociación con Stan y su equipo, que prácticamente han duplicado el tamaño de la empresa desde que invertimos por primera vez en Novolex en 2016”, dijo en el comunicado Wes Bieligk, director general de Carlyle. “Estamos emocionados de ver a la compañía entrar en su nueva fase con Apollo y esperamos continuar nuestra asociación como inversionista minoritario”.

Deutsche Bank AG, Evercore Inc. y Barclays Plc asesoraron a Apollo en el acuerdo, mientras que Credit Suisse Group AG y Goldman Sachs Group Inc. asesoraron a Novolex y Carlyle.

Apollo Agrees to Buy Novolex From Carlyle for $6 Billion (1)

