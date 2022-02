Ranking Spotify en España: los podcast más famosos del viernes 4 de febrero

Ranking Spotify. Foto: (Ilustración de Jovani Pérez).

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tanta oferta audiovisual como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar contenido que se adapte a nuestros intereses. Los usuarios de Spotify solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de streaming nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 10 podcast más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de temas, todos con historias apasionantes. De seguro, pasarás muchas horas atento a tus audífonos. Conoce qué escuchan los demás y disfruta de lo mejor que tenemos disponible para ti. Te lo contamos a continuación:

1. La Base

La Base, podcast de actualidad política de lunes a jueves con Pablo Iglesias en Público. Hazlo posible en https://www.publico.es/suscripciones

2. Explicao

Los chicos de Yo Interneto vuelven a ver la luz del sol después de varias jornadas de fiesta. Una sensación se apodera de ellos a la salida del after: El mundo se acaba. No saben cómo pero están seguros de que el fin está cerca y solo ellos pueden conservar su sabiduría. Y deben hacerlo en un lugar apartado. Llegan hasta Gibraltar en un taxi que no pagan. Huyen corriendo hasta el puerto, donde un hombre, el teniente CuelloAlto, un ex-pianista de cruceros, les ofrece esconderse en un submarino que tiene aparcado. A 500 metros de profundidad encontrarán salvación y tiempo para definir las cuestiones más importantes de la actualidad y la humanidad. El mundo se acaba y Yo Interneto lo deja Explicao. Todos los lunes y jueves, nuevo episodio a las 20:00.

3. Por si las voces vuelven

Ángel Martín charla con personajes populares acerca de sus problemas con la salud mental.

4. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

5. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé

Un Podcast dónde Marian Rojas Estapé te cuenta y explica temas concretos de la mente, del comportamiento o del mundo emocional. Descubre más sobre el tema en el nuevo libro "Encuentra tu persona vitamina". Ya disponible. Créditos: Guion y locución: Marian Rojas Estapé Producción: Editorial Espasa Dirección: Sergio García Jáñez Grabación: Margot Martín Edición: Sunne de Nación Podcast

6. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada.?En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

7. Estirando el chicle

Presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín

8. AM

El resumen informativo de Kloshletter, dirigido por Charo Marcos, producido por Ricardo Villa y narrado por Eixchélt González y Jon Elicegui. Una producción de The Voice Village para Spotify.De lunes a viernes, a las 8:00 AM.

9. Informativo matinal Ángel Martín

Un informativo matinal diario pensado para que ahorres tiempo y puedas ponerte cuanto antes a hacer cosas

10. The Joe Rogan Experience

The official podcast of comedian Joe Rogan. Follow The Joe Rogan Clips show page for some of the best moments from the episodes.

Lista completa

Spotify cuenta con una lista de los 100 podcast más escuchados en España que también puedes revisar de forma individual en 18 diversas categorías como: podcast más destacados, episodios más destacados, arte, negocios, comedia, educación, ficción, salud y bienestar, historia, tiempo libre, música, noticias, religión y espiritualidad, ciencia, sociedad y cultura, deportes, tecnología, crímenes reales, así como televisión y cine.

Asimismo, dicha página web te permite encontrar las preferencias no sólo de los mexicanos, sino de 25 países más, entre ellos Argentina, España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Chile, entre otros, para que puedas hallar más producciones que sean de tu interés.

El auge de Spotify

Fundada en 2006, la compañía de origen sueco comenzó de manera formal sus actividades por Europa el 7 de octubre de 2008 y poco a poco ha ido teniendo presencia en todo el mundo, estando actualmente en 187 países y ofreciendo música de más de siete millones de artistas.

Hoy día la plataforma por streaming tiene convenios con las discográficas Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre otras.

En materia de podcast, Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios.

De acuerdo con las cifras publicadas por Spotify, en el año 2019 contaba con 217 millones de suscriptores, mismos que en 2020 aumentaron a 345 millones y que en el 2021, pese a la pandemia, alcanzaron los 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago.

Como modelo, Spotify ha planteado pagar a los artistas de su catálogo un precio fijo por canción o álbum vendido y da regalías según la cantidad de reproducciones de artistas en proporción al total de canciones transmitidas, a diferencia de sus competidores, que pagan por ventas físicas o descargas.

Además, el 70% de sus ingresos totales van a los titulares de los derechos de autor, en su mayoría los sellos discográficos, quienes luego pagan a los artistas en función a sus contratos individuales.

Cabe apuntar que actualmente cualquier persona puede disfrutar del servicio gratuito de Spotify, siempre y cuando estés dispuesto a aguantar anuncios y con restricciones como no poder saltar algunas canciones.

