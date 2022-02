Colombiano imputado por asesinato del presidente de Haití se declarará no culpable (abogado)Miami, 4 Feb 2022 (AFP) - Mario Palacios, un colombiano inculpado en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, se declarará no culpable de los delitos imputados, anunció este viernes su abogado en Miami, Florida. El militar retirado, de 43 años, está acusado de participar "en un complot para secuestrar o asesinar" a Moise en julio pasado, según el Departamento de Justicia estadounidense.Palacios "se va a declarar no culpable", declaró su letrado, Alfredo Izaguirre, a la salida del tribunal de Miami donde se juzga el caso. El acusado compareció este viernes en la corte para la lectura de sus cargos. Pero obtuvo un aplazamiento de su audiencia, alegando que no había podido reunirse con su abogado, primero por guardar cuarentena por el covid-19 y luego por el cierre de las cárceles en todo el país, a raíz de una riña ocurrida en Texas. El ciudadano colombiano, acusado de integrar un grupo de unos 20 hombres que mató al presidente de Haití en su residencia de Puerto Príncipe, fue detenido el 3 de enero en un aeropuerto de Panamá. Aquel día, Palacios se dirigía a Colombia, pero hizo escala en el país centroamericano tras un vuelo procedente de Jamaica. Fue extraditado a Miami después de su detención por las autoridades panameñas. La justicia estadounidense es competente en este caso porque la trama contra el presidente haitiano fue coordinada, al menos en parte, en Florida.Otro sospechoso en el asesinato de Moise, el haitiano-chileno Rodolphe Jaar, de 49 años, fue inculpado el 20 de enero en Miami por los mismos cargos que Palacios. En el caso de Jaar, la República Dominicana lo extraditó a Estados Unidos tras deneterlo el 7 de enero en su territorio. Si Palacios y Jaar son declarados culpable, se exponen a una pena máxima de cadena perpetua. La Fiscalía estadounidense asegura que el complot contra Moise "se centró inicialmente en secuestrar al presidente", pero "acabó derivando en un plan de asesinato".Más de 40 personas, entre ellas 15 colombianos y estadounidenses de origen haitiano, han sido detenidas en relación con la investigación. Quedan, sin embargo, muchos interrogantes sobre los motivos del asesinato, que ha sumido aún más en la incertidumbre a Haití, un país asolado por la pobreza, la inseguridad y la corrupción. gma/gm