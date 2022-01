Celia Lora y sus últimas fotos que han revolucionado en Instagram

Celia Lora (@celi_lora) hizo en las últimas horas una serie de publicaciones en su perfil de Instagram que han dado mucho de qué hablar. Los posteos de historias y fotografías provocaron más de interacciones entre sus aficionados.

¿Quién es Celia Lora ?

Celia Eloisa Lora García, mejor conocida como Celia Lora, nació el 25 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México y es hija del famoso cantante de rock mexicano Alex Lora del ‘Tri’ y su esposa que también se llama como su hija pero es mejor conocida como ‘Chela’ Lora.

Celia Lora, quien se ha destacado como modelo para adultos, también ha realizado videos eróticos y participado en diversos shows de televisión, lo que la ha llevado a sobresalir en el medio artístico independientemente de la fama de sus padres.

Celia Lora lleva como segundo nombre Eloisa en honor a su abuela paterna, Eloisa Serna, a quien se le conoce como la influyente en la vida del cantante para su famosa frase: “Mamá, prende la grabadora que voy a salir en la televisión. ¡Y que viva el rock and roll”.

Durante sus inicios, Celia Lora únicamente aparecía en eventos de sus padres y fue hasta que empezó a salir en reality shows que se convirtió en toda una influencer de las redes sociales, que posteriormente reforzó con su faceta como actriz en videos para adultos.

Hizo su debut en la televisión en 2012 tras su breve aparición en la primera temporada de La Isla, un reality show de competencias físicas y destreza mental en el que la hija de los rockeros logró calificar en el equipo de las Celebridades, pero quedó eliminada automáticamente en el primer juego a muerte. Después, en el 2014, apareció en el programa Lucky Ladies y cuatro años más tarde hizo lo mismo en Acapulco Shore, que fue transmitido a través de MTVLA.

No obstante, su nombre hizo eco en el medio del espectáculo antes de su debut como artista, pues fue en 2010 cuando Celia Lora, tras manejar a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, arrolló a Ávalos Corona, un hombre que limpiaba una caseta telefónica en Periférico.

Pese a los hechos, la modelo se defendió y aseguró: “Si te pones a pensar la realidad de las cosas, si hubiera sido cualquier otra persona no se hace el desmadre que se hizo y aunque me hubiera ido de reversa, que así no fue, porque yo choqué con otro y el otro se lo llevó, no yo” y agregó que incluso estaba siendo extorsionada por la familia de la víctima.

“Mi mamá les dio un millón y medio por sus pulgas”, dijo la mujer, por lo que le llovieron críticas que se sumaron a la condena de cuatro años en libertad condicional entre rumores de que su padre había recurrido a sus influencias, salvándola así de pisar la cárcel.

La hija de Álex y ‘Chela’ se ha caracterizado por no tener “pelos en la lengua” y ha llegado a decir que su más grande logro ha sido estar con más de 50 hombres y haber perdido su virginidad al estar con un hombre mayor que ella cuando estaba de visita en Londres. Por otro lado, Celia ha confesado que pese a su profesión, le hubiera gustado ser hombre.

En el año 2019 Celia Lora protagonizó un video de cine para adultos para Hot Go en colaboración con la actriz Apolonia Lapiedra, en donde hizo una escena lésbica para “deleitar” a los hombres.

A inicios del 2020 Celia Lora apareció en un episodio del youtuber Escorpión Dorado, el cual llegó en muy pocos días a las 10 millones de reproducciones y en el cual Celia Lora se quitó el top, dejando al propio conductor sorprendido.

Otro de los escándalos de Celia Lora fue cuando, durante una entrevista con Adela Micha, realizó un comentario sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde dijo que deseaba que “mataran al presidente”, por lo que fue ampliamente criticada.

Ante estos hechos, Álex Lora salió en defensa de su hija y aseguró que era una broma, pero después pidió una disculpa a quienes se sintieron ofendidos y aseguró que ni él ni su esposa eran quiénes para juzgar a las personas.

En su lista de galanes ha estado Fernando Carrillo, aunque fue una de sus relaciones más largas, la joven ha asegurado que no se enamoró de él,pero lo disfrutó; asimismo estuvo con Moral Gispan, un hombre de bajos recursos que reconoció que no podía complacer a Celia en sus gestos más que en la intimidad.