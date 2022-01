Crudo Brent sube a máximo desde 2014 en auge de mercado físico

(Bloomberg) -- El petróleo Brent subió al nivel más alto en siete años a medida que los mercados físicos se calientan en la región de mayor consumo del mundo, mientras que Goldman Sachs Group Inc. dijo que los precios se dirigen a los US$100 por barril.

Los futuros en Londres subieron hasta US$88,13 por barril, un nivel visto por última vez en octubre de 2014. Los precios han aumentado un 12% este año a medida que se desvanecen los temores sobre el impacto de ómicron en la demanda, lo que incita a los operadores a pagar primas más y más altas para los cargamentos en Asia. El mercado también se ha visto respaldado por un rango de paralizaciones de la oferta, mientras que un ataque con aviones no tripulados contra instalaciones petroleras en Emiratos Árabes Unidos el lunes ha aumentado los riesgos geopolíticos.

Goldman Sachs elevó sus pronósticos para el Brent hasta 2022 y 2023, y estimó que el petróleo alcanzaría los US$100 en el tercer trimestre. Los fundamentos sólidos han revertido la caída de precios del año pasado, manteniendo al mercado en un déficit sorprendentemente grande, y la variante ómicron ha tenido hasta ahora un impacto mucho menor en la demanda que delta, dijo.

El repunte del petróleo plantea un desafío para las naciones consumidoras y los bancos centrales en su intento por controlar la inflación mientras respaldan el crecimiento mundial. En particular, es un dolor de cabeza para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya que sus esfuerzos por controlar los precios de la gasolina recurriendo a las reservas de emergencia e intentando convencer a la OPEP de que aumente su producción, no han dado resultados.

La fortaleza del mercado físico se ha visto agravada por la renovada tensión en el golfo Pérsico, origen de alrededor del 40% del petróleo transportado por mar del mundo.

Los combatientes hutíes de Yemen afirmaron haber lanzado un ataque con drones en Emiratos Árabes Unidos que provocó una explosión e incendio en las afueras de la capital Abu Dabi. La nación es el tercer mayor productor de la OPEP.

“La percepción del mercado sigue siendo positiva y el ataque a Emiratos Árabes Unidos solo ha ofrecido un nuevo impulso a los precios”, dijo. Warren Patterson, director de estrategia de productos básicos de ING Groep NV. “Las interrupciones en el suministro, junto con la firme demanda, han significado que el mercado del petróleo está más ajustado de lo esperado”.

