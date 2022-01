‘Scream’ destrona a ‘Spider-Man’ tras cuatro semanas en la cima

(Bloomberg) -- La nueva película de la saga “Scream”, desbancó de la cima a “Spider-Man: Sin camino a casa” en Estados Unidos y Canadá, superando en su primer fin de semana a la película que se ha convertido en la más taquillera de la era de la pandemia, con más de US$1.600 millones recaudados en entradas a nivel mundial desde su estreno.

“Scream”, la nueva entrega de una franquicia que comenzó en 1996, generó cerca de US$34 millones en ventas de boletos durante el fin de semana festivo, de acuerdo con Comscore Inc. Eso superó ligeramente los pronósticos de US$33.7 millones de Boxoffice Pro. para la película, que fue estrenada por Paramount Pictures, división de ViacomCBS Inc. Mientras tanto, “Sin camino a casa”, de Sony Group recaudó US$25 millones.

“Scream” trae de vuelta a algunas de sus estrellas originales como Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette en un una nueva producción dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. La historia habla sobre un nuevo asesino que tiene como objetivo a los adolescentes en la ciudad de Woodsboro y está también protagonizada por Melissa Barrera, Kyle Gallner y Mason Gooding. Alrededor de tres cuartas partes de los críticos recomendaron la película, según el sitio Rotten Tomatoes.

Hollywood tiene como objetivo hacer de 2022 su año de regreso, con grandes producciones debutando exclusivamente en cines después de que los estudios incursionaran el año pasado con estrenos simultáneos en salas de cine y servicios de streaming. Sin embargo, con el aumento de los casos de covid-19 y una cartelera sin grandes estrenos para el primer trimestre, es poco probable que los cines estadounidenses y canadienses se acerquen a los US$11.400 millones en ingresos de taquilla generados en 2019. Por su parte, Bloomberg Intelligence pronostica ingresos por alrededor de US$8.000 millones en los dos países este año, lo que representaría casi el doble de 2021.

Algunas de las películas que generan más revuelo en la actualidad fueron hechas para ser estrenadas en servicios de streaming, como es el caso de “No mires hacia arriba” de Netflix Inc., la sátira sobre el cambio climático que ya se coloca entre las películas más populares del servicio.

Nota Original:

‘Scream’ Reboot Dethrones ‘Spider-Man’ After Four Weeks at No. 1

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.