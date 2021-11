México inicia vacunación a menores de entre 15 y 17 años sin comorbilidades

Una persona recibe una vacuna contra la covid-19 hoy, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 29 nov (EFE).- México inició este lunes la vacunación contra la covid-19 de jóvenes de entre 15 y 17 años sin comorbilidades en varias ciudades y en medio de la amenaza de la llegada de la variante ómicron al país.

"Es un alivio porque ya tienes cierto rango de protección para poder salir", dice a Efe en Ciudad de México Carol Paulina Carranza, una joven que acudió a su cita para inocularse.

Pero además, dijo la adolescente, es un alivio para su familia, que en agosto pasado vivió en carne propia la covid-19, pues tanto ella como su hermano de 15 años y sus dos padres se infectaron del virus.

"Es otra esperanza para no volverme a contagiar porque es una sensación de ansiedad y estrés muy grande al momento de tener la enfermedad y ver que tu familia está perjudicada por la situación del covid", reconoce.

Cómo ella, miles de jóvenes acudieron a las instalaciones de la Arena Ciudad de México, en el noroeste de la capital mexicana, a recibir la primera dosis del biológico Pfizer, la cual es la única que ha comprobado eficacia en este grupo etario.

Las autoridades estiman que para él próximo jueves habrán vacunado a poco más de 380.000 adolescentes y jóvenes capitalinos sin comorbilidades y la próxima semana continuarán con los rezagados mayores de 18 años.

"Estamos esperando un promedio de entre 13.000 y 14.000 jóvenes cada día. El día de hoy estamos esperando poquito más de 13.000. Esperamos cumplir con la meta", dice Pablo Vázquez Camacho subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México.

México, que acumula 294.000 muertos confirmados de covid-19 y 3,9 millones de contagios, se había negado hasta ahora vacunar a menores de 18 años sin comorbilidades.

Este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, descartó nuevas restricciones y cierres de la frontera por la detección en Sudáfrica de la nueva variante de covid-19.

TARDÓ EN LLEGAR

Para la familia Carranza Ramos, aunque es una tranquilidad que ambos jóvenes estén vacunados, la vacunación en este grupo de edad tardó en llegar, pues en su caso fue Juan Pablo, el hijo mayor, quien contrajo primero el virus.

"La verdad había muchos que no tenían síntomas y contagiaron a más gente y ellos (las autoridades) decían que no les pasa nada pero sí son vulnerables, ellos tuvieron síntomas y otros que contagiaron a familiares, papás, abuelitos. Creo que debió haberse hecho antes la vacunación", apunta Luis Alfredo Carranza, padre de Carolina y Juan Pablo.

Lorena Ivonne Alvarado acudió con su hija Javivi Lorena Delgado de 16 años para vacunar a la menor y considera que la inoculación hacía falta "porque los chavos (jóvenes) están encerrados y estaría bueno que se normalizara (la situación) un poco", afirma.

Reconoce que su hija ha sufrido estragos por la pandemia pues debido a que dejó sus actividades cotidianas ha padecido "ansiedad y depresión, porque te cambia todo", dice.

Los padres de familia se mostraron este día esperanzados de que la situación mejorará un poco tras la vacunación "sentimos más tranquilidad por lo de la pandemia", dice Virginia Fernández, madre de César Eduardo de 15 años.

No obstante, piden que se sigan cuidando, sobre todo ante la nueva variante de coronavirus. "Llega esta nueva variante y hay que tener cuidado y más si nos reunimos. Usar cubrebocas, no dejar de cuidarnos", concluye Luis Alfredo.