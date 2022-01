O.Próximo.-Bachelet tilda de "ataque" la medida de Israel de designar a seis ONG palestinas "organizaciones terroristas"

24-02-2020 Imagen de archivo de Michelle Bachelet. POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA VIOLAINE MARTIN



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha calificado este martes de "ataque injustificado" la decisión de las autoridades israelíes de designar a seis ONG palestinas como "organizaciones terroristas".



Para Bachelet, esta medida supone un "ataque contra los defensores de los Derechos Humanos, las libertades de asociación y expresión y el derecho a la participación pública", por lo que ha pedido que la medida sea "revocada de forma inmediata".



En un comunicado, ha hecho hincapié en que las organizaciones designadas como terroristas por el Gobierno israelí son algunas de las más "respetables" en materia de Derechos Humanos y han "trabajado durante décadas junto a Naciones Unidas".



Estas designaciones, ha matizado, se basan en razones "extremadamente vagas e insustanciales" y provocan que se tomen medidas "contra Israel en el escenario internacional". "Reclamar derechos ante cuerpos internacionales o ante la ONU no supone un acto de terrorismo. Defender los derechos de las mujeres en los Territorios Palestinos Ocupados no es terrorismo y dar asistencia legal de los palestinos detenidos tampoco", ha manifestado.



Así, ha reiterado que la legislación contraterrorista no debe ser aplicada al "trabajo humanitario legítimo". "La prohibición de estas organizaciones no debe ser utilizada para suprimir o negar el derecho a la libertad de asociación o aplastar a los disidentes políticos, además de silenciar opiniones impopulares", ha manifestado.



"Las organizaciones, que incluyen a algunos de los socios clave de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, se enfrentan a consecuencias de gran alcance como resultado de esta decisión arbitraria, al igual que las personas que las financian y trabajan con ellas", ha señalado Bachelet, que ha matizado que "el trabajo crucial que realizan para miles de palestinos corre el riesgo de ser detenido o severamente restringido".



Las designaciones contra las seis organizaciones son las últimas de una larga serie de acciones "para socavar y restringir a los defensores de los Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los Derechos Humanos de los palestinos, incluido el uso de regulaciones militares para declarar ilegales a estos grupos".



"Restringir el espacio para actividades legítimas bajo el Derecho Internacional no solo es incorrecto sino contraproducente, ya que corre el riesgo de limitar el espacio para el diálogo pacífico", ha dicho antes de insistir en que Israel "debe garantizar que los defensores de los Derechos Humanos no sean detenidos, acusados y condenados en relación con su trabajo legítimo para proteger y promover los derechos de los palestinos".